În cadrul forumului „Întâlnirile franco – române pentru turism”, desfășurat astăzi în Sala Unirii a Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a declarat că județul Suceava are o colaborare de succes cu regiunea Mayenne din Franța, în timp ce municipiul Suceava este înfrățit cu orașul francez Laval. Ediția de anul acesta a forumului a avut ca temă formarea profesională și dezvoltarea turismului rural și a ecoturismului.

„Avem deja un parteneriat cu foarte multe obiective și mi-aș dori să intensificăm și mai mult relațiile. Să găsim niște punți de legătură și mai puternice între noi pentru ca Franța să devină numărul unu la numărul de turiști care să viziteze Bucovina în perioada următoare. Știu că interesul pentru turismul rural și ecologic crește, este din ce în ce mai mare, iar județul Suceava, Bucovina are o ofertă fantastică din acest punct de vedere.

Județul Suceava este cunoscut la nivel național ca fiind unul dintre județele cu multe inițiative în domeniul turismului. Aș vrea să vă dau doar un barometru. Noi acum devenim a treia destinație turistică din România, după Litoral și Brașov, ca număr de locuri de cazare. Adică s-a investit foarte mult în infrastructura turistică, în pensiuni, agro-pensiuni, în special, iar cele mai multe concentrate în jurul mănăstirilor, a monumentelor UNESCO. Iar aceste monumente UNESCO și aceste mănăstiri atrag ca un magnet turiștii. S-au făcut multe investiții, dar tot mai trebuie în continuare. Și este nevoie de parteneriate. Iar noi avem parteneriatele cu biserica, cu autorități locale, asociații și ONG-uri. Cred că astea toate sunt cheia succesului pentru ceea ce vrei să faci în turism. Avem încă multe de făcut, dar am văzut că în pandemie în Bucovina nu a scăzut numărul de turiști” a declarat Gheorghe Flutur.

El a arătat că în perioada pandemiei de Covid, turiștii au optat mai mult pentru agroturism, turismul rural, refugiindu-se în mici pensiuni, mai izolate și ascunse în natură, cu gastronomia specifică Bucovinei și cu foarte multe spații verzi, agropensiunile fiind din ce în ce mai căutate de către turiști.