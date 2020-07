Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că având în vedere criza sanitară provocată de noul coronavirus, „Programul Ștefanian” de anul acesta s-a desfășurat într-un format mai restrâns. „Am dorit sa nu întrerupem programul, sa menținem focul viu în aducerea deplinei recunoștințe marelui nostru Voievod, Ștefan cel Mare și Sfânt”, a spus Gheorghe Flutur. Șeful administrației județene, alături de primarul Sucevei, Ion Lungu și prefectul Constantin Moldovan au depus în această dimineață coroane de flori la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Suceava, la comemorarea a 516 ani de la moartea marelui voievod. „La 516 de ani de la trecerea în neființă a celui mai mare român suntem prezenți la statuia voievodului Ștefan cel Mare din Suceava și îi mulțumesc primarului pentru că a organizat acest eveniment. Despre marele Ștefan și despre ce a însemnat pentru noi, pentru români, pentru Suceava este mult de vorbit. Este modelul de patriotism, de diplomație, de inteligență, de abilitate, care ar trebui multora în zilele de astăzi. Mă bucur că am inițiat un program în memoria marelui voievod, Programul Ștefanian, care în fiecare an începe de Sânziene și se termină cu pelerinajul la Putna, astăzi pe 2 iulie. Anul acesta a fost o variantă simplificată a acestui eveniment. Am avut slujba de pomenire a voievozilor Moldovei în capela Cetății de Scaun a Sucevei pe 24 iunie, astăzi suntem la Putna, dar nu mai mergem în pelerinaj cu mai multă lume”, a spus Gheorghe Flutur.

Tot astăzi, președintele Consiliului Județean a depus jerbă de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna. Șeful administrației județene a mers apoi la Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde a depus o coroană la mormântul Înalt Preasfințitului Pimen.