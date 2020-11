Potrivit Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Suceava, în momentul de față în județul Suceava sunt nouă focare active de coronavirus, cu 136 de cazuri. Începând de astăzi s-a declarat oficial existența unui focar la Spitalul Județean Suceava, acolo unde sunt șase cazuri de coronavirus. Cel mai mare focar de coronavirus din județul Suceava este la Căminul pentru persoane vârstnice din orașul Solca, acolo unde sunt 45 de bolnavi în rândul beneficiarilor și angajaților.

