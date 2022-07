Primul Război Mondial a început într-o dimineață, în Sarajevo, în 1937, cu asasinarea unui arhiduce.

Al Doilea Război Mondial a început într-o noapte, într-un triaj din China, cu uciderea unui soldat de rând. La 19 kilometri de Pekin (Beijing), există un loc numit Lukouchaio, unde linia de cale ferată dinspre Tientsin se unește cu calea ferată Peking–Hankow. Este vorba despre o zonă din nordul Chinei care fusese cesionată în scopul exploatării comerciale de către Japonia, printr-un tratat din 1933.

În noaptea de 7 iulie, o brigadă din armata japoneză Kwantung desfășura exerciții de noapte în această regiune. La un moment dat, s-a auzit un foc de armă și, nu după mult timp, soldații japonezi au descoperit cadavrul unui camarad zăcând în apropierea vechiului pod Marco Polo.

Nu s-a stabilit niciodată cine l-a ucis pe acel soldat, însă guvernul japonez a ales să facă din Incidentul China, cum au denumit ei evenimentul, un casus belli. A înaintat Chinei un ultimatum: să accepte până la 18 iulie să cedeze cele două provincii nordice Hopei și Chahar, în caz contrar urmând ca Japonia să acționeze.

Singura problemă o reprezenta acum modul în care avea să reacționeze Chiang Kai-shek, liderul Chinei naționaliste. Pe parcursul ultimului deceniu, generalissimul dovedise reticență în a se confrunta cu Japonia în chestiunea numeroaselor ocupări de teritorii chineze, preferând să continue războiul împotriva comuniștilor, așteptând ca puterile occidentale să-l ajute să-și înfrângă ambii dușmani.

Pe de altă parte, cu vreo șapte luni mai înainte, Chiang se confruntase cu o situație rar întâlnită de un șef de stat: fusese răpit de unul dintre propriii generali, care încercase să-l forțeze să abandoneze războiul civil și să formeze un front unit împotriva Japoniei. Pentru păstrarea prestigiului, era important ca Chiang să nu lase impresia că-și obținuse eliberarea făcând un târg politic cu cel care îl răpise. Însă nu exista nici o îndoială că târgul fusese făcut.

În fața ultimatumului japonez, Nankingul, capitala naționalistă, a păstrat inițial tăcerea. Când, într-un târziu, Chiang a răspuns, nu a făcut-o cu o declarație răsunătoare, nu a făcut apel la poporul său să ridice armele. Nu a făcut nimic altceva decât să afirme că nici un teritoriu chinez nu va mai fi cedat japonezilor, însă implicațiile cuvintelor sale au fost clare: rezistența armată față de o nouă incursiune. Cel puțin așa au interpretat locuitorii din

Peking mesajul lui Chiang, pentru că au ieșit pe străzi ovaționând și bătând gongurile. Câteva zile mai târziu, Japonia a început invadarea Chinei, pe care o pregătise îndelung, având nevoie doar de un pretext pentru a o declanșa. 10.000 de soldați japonezi au trecut peste Marele Zid și au înaintat în provincia Hopei.

La început, conflictul a fost cunoscut drept al Doilea Război Sino-Japonez, însă, în câțiva ani, omenirea a început să-l considere ca fiind primul act al celui de-al Doilea Război Mondial.

Tot la 7 iulie:

1860: Se naște la Kaliste, în Cehoslovacia, compozitorul austriac Gustav Mahler.

1887: Se naște pictorul rus Marc Chagall.

Geo Alupoae, critic de teatru.