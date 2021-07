Doi tineri infractori din Mehedinți au fost capturați astăzi în zona localității Verești în urma unei acțiuni demne de un film. S-au tras focuri de armă, s-a folosit elicopter pentru urmărire aeriană, o autospecială a Poliției care urmărea mașina în care se aflau infractorii a fost scoasă din cursă după ce a fost izbită de o altă mașină aflată în trafic, urmărire preluată de șeful Postului de Poliție Verești care se afla în mașina personală în timpul liber și se ducea cu fiul său de 9 ani la medic și alte peripeții. Iată cum relatează întâmplarea purtătorul de cuvânt al IPJ, Ionuț Epureanu:

”În cursul acestei zile pe raza jud. Suceava au fost capturați doi tineri din jud. Mehedinți bănuiți de comiterea mai multor infracțiuni contra patrimoniului dar si cu violență atat in zona de domiciliu dar si in jud. Botoșani. In aceasta dimineața IPJ Botosani ne-a notificat ca masina in care se aflau cei doi a forțat un baraj rutier pe raza județului vecin după ce s-a încercat oprirea lor. Au fost executate si focuri de arma insa vehiculul cu cei doi tineri nu a putut fi oprit.

Existand suspiciunea ca masina s-ar putea indrepta catre jud. Suceava au fost masate forte suplimentare si echipaje in zona Dumbraveni, Salcea, Adancata.

In jurul orei 11.00 masina suspecta a fost reperata de un echipaj din cadrul Biroului Rutier – Ipj Suceava pe un drum comunal din localitatea Prelipca. S-a încercat oprirea vehiculului folosindu-se semnalele acustice si luminoase insa soferul nu s-a conformat. S-a procedat la urmarirea vehiculului insa într-o intersecție din zona Verești un alt autoturism condus de un localnic nu a acordat prioritate masinii de poliție și a acroșat-o. In aceste condiții vehiculul urmărit a fost pierdut din aria vizuală insa după câțiva km, pe raza localității Verești vehiculul a fost observat de catre seful Postului de Poliție Verești, Agent sef adjunct Alexandru Nechita de 35 ani. Acesta era in timpul liber, cu masina personală, impreuna cu fiul sau de 9 ani cu care mergea la medic. Politistul avea la cunoștință caracteristicile mașinii urmărite intrucat aceasta fusese dată in consemn la nivelul întregului judet. In momentul in care a observat masina rulând in mare viteza a informat de indata telefonic atat IPJ Suceava cat si ofițerul de contact din cadrul IPJ Botoșani pentru concentrarea tuturor forțelor catre zona Verești. S-a dispus ca inclusiv elicopterul MAI – IGAV aflat pe raza județului Suceava impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Ordine Publică – Serviciul Silvic, aflați intr-o actiune pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, să fie direcționat in zona pentru supravegherea aeriană. Șeful Postului de Poliție Verești a plecat concomitent in urmarirea vehiculului cu masina personală reușind sa păstreze contactul vizual cu vehiculul urmarit si sa informeze in permanență fortele de sprijin despre traseul deplasarii. In jurul orei 12.00 masina urmărită a parasit drumul public, fiind urmărită de seful Postului de Poliție Verești si s-a îndepărtat pe un drum de pământ catre un lan de porumb. Văzând ca drumul se inchide, cei doi au abandonat mașina și au fugit in lanul de porumb. Intre timp, in urma informarii șefului de post, celelalte forte au ajuns în zona, un echipaj din cadrul SAS IPJ Botosani reperandu-i pe cei doi in lanul de porumb. Întrucât au incercat sa fuga au fost efectuate somațiile legale și focuri de avertisment in plan vertical, ulterior fiind imobilizați si retinuti. Cei doi au fost preluați de SIC IPJ Botosani pentru continuarea verificarilor in cadrul dosarelor penale in care sunt cercetați”.