Patrula de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava – Biroul Rutier, în timp ce acţiona în cartierul ”Obcini” din mun. Suceava, a oprit pentru control un autoturism care circula pe str. Corneliu Coposu, din direcția bld. ”Pref. Gavril Tudoraș” spre ”Calea Obcinilor”, întrucât conducătorul auto folosea telefonului mobil în timpul mersului.

Deoarece conducătorul auto de 42 ani, din com. Șcheia, emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating