Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a înmânat titlul de ”Cetățean de Onoare” al Sucevei doamnei Jane Nicholson Fondatoarea fundației ”Fara” o organizație de caritate care de 30 de ani desfășoară cu succes activități în domeniul protecției copilului și care se află sub înaltul patronaj al Prințului Charles al Marii Britanii. Momentul s-a consumat la Cetatea de Scaun a Sucevei.

”De 30 de ani această fundație, sub conducerea doamnei Nicholson, se ocupă de gestionarea problemelor și nevoilor complexe a sute de copii și persoane adulte cu vulnerabilităti din orașul nostru. Primăria municipiului Suceava va fi un permanent partener al proiectelor Fundației FARA.

Suntem onorați de parteneriatul cu Fundația FARA aflată sub patronajul Alteței Sale Regale Charles, Prinț de Wales, care vă susține de mai bine de 20 de ani. În cadrul evenimentului, am transmis aprecierea noastră pentru susținerea proiectelor din orașul nostru și am lansat invitația Alteței Sale Regale de a vizita orașul Suceava. Pentru ce ați făcut pentru oamenii acestui oraș vă rugăm stimată doamnă JANE NICHOLSON să primiți stima și recunoștința comunității noastre!”, a declarat Ion Lungu.

Jane Nicholson în calitate de lider al organizației umanitare Sue Ryder – organizație de anvergură cu activitate în Marea Britanie și Europa Centrala și de Est, a sprijinit copiii institutionalizați. Din anul 1991 și-a început activitatea în România unde a înființat Fundația ”FARA” unde a lucrat în mod direct în instituții de protecție a copilului împreuna cu un grup de voluntari din Marea Britanie. Inițial, a transportat ajutoare de urgență – obținute prin campanii de strângere de fonduri organizate în Marea Britanie pentru copiii din România care au fost abandonați în orfelinate și spitale de neuro-psihiatrie moștenite din vechiul regim comunist.

Începutul a fost anevoios și echipa restrânsă, dar motivația, pasiunea, expertiza și leadership-ul excelent al doamnei Jane Nicholson a mobilizat cu succes eforturile de strângere de fonduri în

Marea Britanie și folosirea lor cu impact în România.

Doamna Jane Nicholson și-a dedicat energia și resursele pentru ajutorarea celor mai vulnerabili și a căutat în permanență alternative pentru cei pe care i-a cunoscut în timpul călătoriilor

sale, fiind aproape de oamenii din comunitățile cele mai sărace din România a căror circumstanțe de viață au fost mai dure decât ale celorlalți.

De 30 de ani, Fundația ”FARA” investește în persoanele vulnerabile și dezavantajate din România, copii, tineri dar și adulți, urmărind să ofere „O Familie pentru cei Fără“ și alternative de

îngrijire la instituțiile statului.

Fundația ”FARA” a început implementarea programelor în județele Suceava, Ilfov, Satu Mare și a creat modele unice de îngrijire și suport în funcție de particularitățile programelor.

Elementele esențiale ale acestor modele îmbină centrarea pe nevoile beneficiarilor cu aplicarea practică a teoriilor și cercetării în ceea ce privește promovarea și protecția drepturilor copilului, ale persoanelor cu dizabilități, terapia și recuperarea copiilor cu dizabilități, sprijinirea diferitelor categorii de persoane la risc pentru o viață independentă, combaterea și atenuarea consecințelor

sărăciei și dezvoltare comunitară. În 30 de ani de activitate s-a depășit numărul de 10.000 de vieți transformate și s-au creat peste 300 de locuri de muncă. În prezent Fundația ”FARA” are o echipă formată din 104 profesioniști în domeniul lor de acțiune – servicii, management, logistică, administrație. Pe parcursul anilor, un număr important de oameni de bine, personalități importante și figuri ilustre ale societății noastre s-au alăturat Fundației ”FARA” pentru a sprijini programele derulate în beneficiul copiilor, tinerilor și familiilor vulnerabile din comunități sărace. Fundația ”FARA” se află sub patronajul Alteței Sale Regale Prințul Charles de Wales.