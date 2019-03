Noi termene limita de depunere a proiectelor si initiativelor bilaterale in cazul apelurilor „Reducerea saraciei” si „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, modificarea termenelor limita intermediare pana la care pot fi depuse initiative bilaterale in cadrul apelului de propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale in cadrul Programului „Dezvoltare locala”.

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) anunta prelungirea termenelor limita de depunere a proiectelor in cazul apelului restrans „Reducerea saraciei” si a apelului „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, organizate in cadrul Programului „Dezvoltare locala”, finantat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021.

Astfel, pentru apelul restrans „Reducerea saraciei”, solicitantii eligibili pot depune propunerile de proiect pana la data de 8 mai 2019, iar pentru apelul „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc” noul termen limita pana la care pot fi depuse propunerile de proiect este 28 mai 2019.

Aceste modificari au fost incluse in doua corrigendum-uri care au fost publicate pe website-ul FRDS. Pe langa prelungirea termenelor limita de depunere a proiectelor in cadrul celor doua apeluri, corrigendum-urile opereaza si alte modificari importante in documentatiile de apel, pe care solicitantii eligibili sunt invitati sa le consulte, accesand urmatoarele link-uri: corrigendum Reducerea saraciei <http://www.frds.ro/index.php?id=137> si corrigendum Educatie incluziva<http://www.frds.ro/index.php?id=138>.

Ca urmare a prelungirii termenelor limita de depunere de proiecte in cadrul celor doua apeluri de propuneri de proiecte, au fost modificate si termenele limita intermediare pana la care pot fi depuse initiative bilaterale in cadrul apelului de propuneri de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale in cadrul Programului „Dezvoltare locala”.

Astfel, pentru apelul de propuneri de proiecte „Reducerea saraciei” pot fi depuse initiative bilaterale pana la data de 8 aprilie 2019, iar pentru apelul „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, pana la data de 19 aprilie 2019.

Deschis in 6 decembrie 2019, apelul „Reducerea saraciei” are alocata o suma totala de 20 de milioane de euro si ofera suport pentru implementarea unor masuri de reducere a saraciei si excluziunii sociale derulate la nivel national si/sau local, masuri care vizeaza dezvoltarea rezultatelor proiectelor finantate anterior prin Programul RO25 <Combaterea Saraciei>, finantat din Granturile Norvegiene 2009-2014. In consecinta, sapte solicitantii sunt eligibili in cadrul acestui apel: Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania, Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj, Fundatia Roma Education Fund Romania, Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Reprezentanta in Romania a Fondului Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova si Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara.

Apelul „Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”, lansat in 12 decembrie 2019, are alocata o suma totala de 8.581.978 de euro, vizeaza cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din Romania si va finanta proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educatie de calitate, echitabila si incluziva, in raport cu nevoile fiecaruia. Proiectele finantate vor fi implementate la nivel regional sau national si se vor adresa copiilor si tinerilor in situatii de risc de abandon scolar/ parasire timpurie a scolii si celor cu cerinte educationale speciale (CES). Solicitantii eligibili sunt entitatile publice si organizatiile neguvernamentale (ONG).

Apelul 1 de propuneri de initiative bilaterale sprijina dezvoltarea de relatii de cooperare si parteneriat intre entitati din Romania si din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia), in cadrul Programului. Prin intermediul apelului sunt oferite finantari destinate identificarii de parteneri pentru proiecte derulate in parteneriat cu statele donatoare, dezvoltarii de parteneriate si de proiecte bilaterale, in vederea depunerii lor in cadrul apelurilor de proiecte deschise prin Program. Valoarea maxima a grantului care poate fi alocata unei initiative bilaterale este de 5.000 de euro. Pana in acest moment au fost depuse 11 astfel de initiative.