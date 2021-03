Primăria municipiului Suceava a alocat prin bugetul pentru acest an 4,896 milioane de lei la capitolul iluminat public din care aproape jumătate sunt pentru extinderea rețelelor electrice și a sistemului de iluminat public. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu în cadrul conferinței de presă săptămânale. Pentru extinderea rețelelor electrice sunt prevăzute fonduri pentru 12 străzi și anume: Iraclie Porumbescu, Traian Popovici, Tudor Vianu, Ionel Teodoranu. Energeticianului, căpitan Nicolae Cătănescu, Triajului, Dimitrie Loghin, George Topârceanu, Constructorului, Aleea Dumbrăvii și Roma. Lungu a precizat că mai sunt solicitări pentru extinderea rețelelor electrice pe alte 18 străzi dar a subliniat că acestea sunt străzi private iar municipalitatea nu poate investi. El a făcut un apel către proprietarii străzilor să vină la Primărie la discuții arătând că acestea trebuie donate către municipalitate pentru a se realiza investițiile. Este vorba de străzile: maior Anton Ionescu, Artur Gorovei, Berlin, Cezar Petrescu, Cristofor Simionescu, Demostene Botez, profesor Eusebiu Popovici, Gheorghe Cozorici, Grigore Vieru, Iftimie Bârleanu, Joseph Schmidt, Lucian Blaga, Magda Isanos, Moldovița, Nicolae Porumbescu, Nicu Gane, Teodor Bălan și George Călinescu.

Lungu face apel la proprietarii străzilor private să le doneze la Primărie pentru a putea finanța extinderea rețelelor electrice și a sistemului de iluminat public

Alte 20 de străzi sunt prinse pentru extinderea sistemului de iluminat public fiind vorba de: academician Emil Diaconescu, Constructorului, Energeticianului, George Călinescu, George Topârceanu, I.C. Brătianu, Ilie Ilașcu, Ionel Teodoreanu, Matei Millo, Nicolae Cătănescu, Nicu Gane, Petru Comărnescu, Roma, Romeo Calancea, Traian Popovici, Triajului, Iraclie Porumbescu, Tudor Vianu, Eusebiu Popovici și Dimitrie Loghin. ”Noi vrem să facem extinderea rețelelor de iluminat pe banii municipalității dar sunt șanse destul de mari să transferăm proiectele pe fonduri europene, pe PNRR. De aceea fac apel la cei care au străzi private să vină să doneze străzile la Primărie pentru ca lucrările să poată fi finanțate pe fonduri europene pentru că avem acum o ocazie unică”, a mai spus Ion Lungu.