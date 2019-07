Ministerul Sănătății a alocat în continuare prin transfer de la bugetul de stat pe anul 2019 către bugetul administrațiilor publice locale peste 17 milioane de lei, bani pentru investiții, aparatură și echipamente medicale pentru unitățile sanitare cu paturi din județul Suceava, a anunțat șefa Direcției de Sănătate Publică Suceava, Liliana Grădinariu. Iată sumele alocate:

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava -1.661.000 lei

Spitalul Municipal Vatra Dornei – 1.688.000 lei

Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți -2.099.000 lei

Spitalul Orășenesc Gura Humorului – 235.000 lei

Spitalul de Boli Cronice Siret – 235.000 lei

”Spitalului Municipal Fălticeni, pe lângă cheltuielile de natura investițiilor pentru aparatură și echipamente medicale, finanțate cu 470.000 lei, i-au fost alocate fonduri de 9.600.000 lei pentru investiții, din care suma de 1.010.000 lei a fost deja finanțată. În vederea efectuării de reparații capitale Ministerul Sănătății a alocat Spitalului Municipal Vatra Dornei suma de 1.089.000 lei”, a mai spus șefa DSP Suceava.