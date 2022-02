Școala din Putna a primit un milion de lei fonduri europene pentru dotări cu echipamente de ultimă generație, a anunțat primarul George Coroamă. El a subliniat că succesul se datorează muncii în echipă iar soluțiile alese îi aparțin directorului școlii, prof. Ciprian Crețan, ”un om dedicat școlii”. ”În fiecare an au fost alocate fonduri consistente in infrastructura școlară din comuna Putna, un domeniu prioritar, pentru a asigura copiilor noștri condiții optime de învățat. Cu bucurie vă spun că după mai bine de 4 ani de la inițiere, am semnat un nou contract de finanțare pentru școala din Putna in valoare de aproape 10 miliarde lei vechi, bani proveniți din fonduri europene, POR – AXA PRIORITARĂ 10. Proiectul cuprinde in principal dotări cu echipamente de ultimă generație, videoproiectoare, ecrane de proiecție, laptop-uri, sisteme de sunet, mobilier adecvat și multe alte materiale pentru fiecare disciplină in parte, iar după implementare, cu siguranță nivelul condițiilor de pregătire al elevilor va fi mult mai ridicat. A fost o muncă in echipa, iar soluțiile alese îi aparțin domnului director, prof. Ciprian Crețan, un om dedicat școlii”, a transmis Coroamă.