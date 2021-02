În cadrul conferinței de presă de astăzi viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a ținut să aprecieze activitatea desfășurată de angajații Serviciului proiecte europene din cadrul instituției și să le mulțumească pentru profesionalism și determinare. Harșovschi a arătat că în perioada 2007-2014 la nivelul Primăriei Suceava au fost atrase 22,4 milioane de euro pe Programul Operațional Regional-POR iar în perioada 2014-2020 46,6 milioane de euro. Pentru intervalul 2021-2027, a spus vicele, municipalitatea suceveană își propune să atragă 84,2 milioane de euro pe POR și 44 de milioane de euro pe Programul de Redresare și Reziliență-PRR. Harșovschi a spus că acum se lucrează la proiectul privind sistemul integrat destinat fluidizării traficului rutier în valoare de 7,5 milioane de euro. Viceprimarul a mai ținut să precizeze că Serviciul proiecte europene din cadrul Primăriei numără 8 angajați fiind întărit cu alți 4 detașați din cadrul instituției. ”Dacă va fi cazul vom mai angaja personal”, a mai spus Lucian Harșovschi.

