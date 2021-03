Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, la Suceava, că Guvernul va găsi soluții de finanțare pentru reclădirea părții distruse a Palatului Administrativ, în urma puternicului incendiu din 6 martie, fiind vorba despre mansardă. El a făcut afirmația, după ce a fost în clădirea afectată, împreună cu directorul general al Companiei Naționale de Investiții, Manuela Irina Pătrășconiu, prefectul Iulian Cimpoeșu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și primarul Ion Lungu. Președintele Flutur a spus că după incendiu a fost desemnată în procedură de urgență firma care să refacă provizoriu acoperișul, s-au scanat 3D toate birourile și s-a stabilit ca până pe 26 martie o firmă specializată să vină cu rezultatele expertizei.

El a menționat că evaluarea va sta la baza documentației care va fi înaintată Guvernului în vederea alocării fondurilor pentru acoperirea pagubelor. „Noi deja am luat câteva măsuri, începând de sâmbătă, de la această organizare pentru salvarea și mutarea a tot ce înseamnă documente, hârtii și aparatură. Consiliul Județean s-a mutat în șapte locații noi, iar Prefectura la Muzeul de Istorie. De asemenea, am dat drumul la procedura de contractare a unei firme care deja de ieri are contractul semnat să construiască șarpanta provizorie pentru a opri intemperiile. Trebuie spus și că am făcut o scanare 3D a tuturor birourilor din Palatul Administrativ pentru a avea un început în proiectarea în ceea ce avem de făcut în perioada care urmează și am luat și măsuri de securizare împreună cu ISU. Aseară s-a terminat evaluarea cantitativă a pagubelor și acum suntem în măsură să depunem la CNI documentația care ne este cerută. Domnul ministru mi-a dat niște vești foarte bune și eu îi mulțumesc încă o dată”, a declarat Gheorghe Flutur.

La rândul său, ministrul Cseke Attila a spus că încă de la prima discuție cu președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, l-a asigurat că Guvernul are soluții financiare și tehnice pentru ca Palatul Administrativ să fie reclădit în partea superioară. „Așteptăm această expertiză tehnică și vom vedea care sunt soluțiile tehnice și care sunt resursele financiare necesare. Și prin CNI, avem legea bugetului de stat în vigoare, vom găsi soluțiile financiare pentru ca lucrările, să demareze foarte rapid să demareze și Palatul Administrativ din Suceava să redevină ceea ce a fost în frumusețea lui de dinainte”, a afirmat ministrul dezvoltării.

dav