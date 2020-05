Amenajarea unei Unități de Terapie Intensivă de tip modular în extinderea Secție de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava pentru cazurile COVID-19 s-ar putea realiza cu fonduri europene. Propunerea a fost făcută de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est care a avut loc astăzi în sistem videoconferință. Investiția ar urma să fie finanțată pe exercițiul financiar 2014-2020.

”E nevoie de regândirea Ghidului solicitantului – Condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru „Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”. Este vorba despre finanțarea pe Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Ghidul a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. Concret, dorim să putem accesa fonduri europene pentru construcția modulară la Spitalul Județean Suceava a acelei Unități de Terapie Intensivă în extinderea Secție de Boli Infecțioase”, a spus Flutur.

Propuneri pentru 2021 – 2027

Flutur a mai făcut o serie de propuneri pentru exercițiul financiar 2021-2027. ”Pe turism este nevoie de măsuri concrete, proiecte eligibile pentru relansarea turismului, stimularea asocierii stațiunilor turistice, infrastructură și servicii comune de transport, proiecte de recâștigare a încrederii turiștilor în zonele afectate de pandemie, pe modelul altor țari. De asemenea, am propus posibilitatea accesării de fonduri prin înființarea unei axe cu sume mai consistente pentru mediul de afaceri în domeniul procesării și depozitării produselor alimentare”, a spus Gheorghe Flutur.