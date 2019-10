Gasirea unei surse de finantare poate fi o provocare in orice climat economic. Fie ca discutam de o finantare IMM, fie ca in suntem in cautarea fondurilor de pornire, a capitalului pentru extindere sau a banilor pentru a mentine afacerea pe linia de plutire in momentele grele, o finantare nu se obtine de multe ori usor.

Dar, avand in vedere starea economica actuala si fondurile disponibile, solutii exista. Pentru a va ajuta sa gasiti banii de care aveti nevoie, Forbes a intocmit o lista cu 7 tehnici de finantare la indemana oricarui antreprenor.

1. Factoring

Factoringul este o metoda de finantare in care o companie isi vinde creantele cu o reducere pentru a primi bani in avans. Este adesea folosit de companii cu credit slab sau de companii precum producatorii de imbracaminte, care trebuie sa completeze comenzile cu mult inainte de a fi platite. Cu toate ca este o modalitate de a face rost de bani, factoringul este un mod riscant si extrem de scump de a strange fonduri.

2. Imprumuturi Bancare

Standardele de creditare au devenit mult mai stricte, insa banci precum J.P. Morgan Chase si Bank of America au alocat fonduri suplimentare pentru imprumuturile pentru intreprinderile mici. Chiar si in Romania, Banca Europeana pentru Investitii a anuntat triplarea fondurilor oferite pentru IMM.

3. Cardul de Credit

Utilizarea unui card de credit pentru a-ti finanta afacerea este o alegere riscanta in cel mai serios mod. Daca vei ramane in urma cu plata si scorul tau de credit devine negativ, vei putea avea probleme. Iar daca vei plati doar rata minima in fiecare luna, ai putea crea o gaura din care nu vei mai iesi niciodata datorita dobanzilor mari. Insa, daca nu ai nicio alta metoda la indemana si consideri ca afacerea ta va deveni rapid profitabila, poti incerca.

4. Intra in planul de pensie!

Acest sfat se refera mai ales la americani. Daca ai ajuns someri sau daca ai iesit la pensie si te gandesti sa incepi propria afacere, acele fonduri pe care le-ai acumulat in 401 (k) – planul americanilor de pensie – sau in planul de pensii privat pe care il ai structurat in Romania (sau in orice alta tara ) de-a lungul anilor pot arata destul de tentante. Iar datorita dispozitiilor din codul fiscal, poti efectiv sa te atingi de acestea fara penalitati daca urmezi pasii potriviti. Apeleaza la un consultant pentru a afla mai multe detalii.

5. Campaniile de crowfunding

Un site de crowdfunding precum Kickstarter.com poate fi un mod distractiv si eficient de a strange bani pentru un proiect creativ relativ mic. Vei stabili un obiectiv pentru castigarea sumelor pe care doresti sa le strangi intr-o perioada de timp si vei lansa o campanie. Se poate strange relativ usor o suma de 1.500 USD in 40 de zile cu astfel de metode.

6. Angel Investors

Poti apela la un angel investor – un investitor extrem care sa te finanteze pentru a-ti dezvolta afacerea. Pentru a castiga un pitch cu un astfel de investitor trebuie sa ai un plan foarte bine pus la punct, sa ii demonstrezi ca afacerea ta va fi functionala si va deveni profitabila. Ai nevoie de un limbaj de business bine format, de putere de persuadare si de cunostinte de vanzari.

7. Mircoimprumuturile

Lipsa unui istoric de credit, a unei garantii si incapacitatea de a asigura rambursarea unui imprumut printr-o banca nu inseamna ca nu se va gasi nimeni care sa iti acorde un imprumut. O optiune ar fi sa aplici pentru un microimprumut, un imprumut pentru intreprinderi mici intre 500 si 35.000 USD. Poti accesa un fond de investitii sau un fond de tipul Star-up pentru a lansa afacerea cu ajutorul unui astfel de imprumut.