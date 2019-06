Producatorul de masini Ford anunta ca in anul 2020 va iesi pe piata cu un nou model de Ford SUV: Ford Escape, a patra generatie de SUV compact. Masina va fi disponibila cu doua motoare turbo de 3 si de 4 cilindrii, dar vor exista si modele hibride. Pentru cei interesati de noutatile care apar in industria automobilelor, mai jos se pot gasi mai multe detalii despre felul in care va arata noul Ford Escape.

Designul exterior al noului Escape a fost realizat de catre Joel Piatkowski, directorul global de proiectare pentru masini si crossover-uri de la Ford. Noul Escape este mai mic, mai amplu si mai lung decat modelul pe care il inlocuieste. Linia plafonului este inclinata, portbagajul optimizat si garnitura din spate ajuta la transformarea celui mai aerodinamic Escape de pana in prezent. Inginerii si proiectantii au petrecut peste 220 de ore in tunelul aerodinamic pentru a regla fluxul de aer din jurul acestuia.

Escape are o grila trapezoidala in forma de scut, inspirata de generatia a sasea Mustang, iar detaliile fascicolei din fata este imprumuta de la Ford GT. Acest model este cu cu 0,8 inci mai lung decat modelul din 2019 avand liinia centurii mai coborata pentru a imbunatatii vizibilitatea pentru pasagerii din spate.

Interiorul Escape a fost refacut cu o idee de baza: flexibilitate. Modelele non-hibride au capacitatea de a glisa scaunele din din fata si din spate cu aproximativ sase centimetri, astfel incat sa puteti echilibra spatiul dintre pasageri si incarcatura, dupa cum este necesar. Cutia torpedouului este suficient de mare pentru a manipula o tableta de 10 inch, in timp ce compartimentul pentru bagaje este suficient de incapator. Directia de deplasare a volanului a fost marita cu 1,3 inci la solicitarea soferilor mai inalti.

Noul Ford Escape din anul 2020 este mai usor de 200 de kilograme si cu 10 procente mai rigid decat modelul 2019, datorita, in parte, unei utilizari sporite a otelului de inalta rezistenta, aluminiului si a otelului de bor. Utilizarea otelului de martensita in stalpii A a permis inginerilor sa obtina puterea necesara cu o structura mai subtire, ceea ce aduce beneficii pentru viziunea exterioara a lui Escape, reducand in acelasi timp masa.

De remarcat este faptul ca noul Escape se bazeaza pe sasiul modular unibody al Ford, care ofera si baza pentru un vehicul utilitar compact, care va fi mai bine reglat pentru utilizarea pe sosea. Escape va veni cu o gama de patru propulsoare pentru anul 2020, un motor cu 3 cilindri de 1,5 litri EcoBoost cu turbocompresor (180 cai putere si cuplu de 177 de metri patrati) va fi standard in nivelele S, SE si SEL. Acest motor cu 3 cilindri are un program de dezactivare a cilindrilor care il permite sa ruleze pe doua cilindri pentru o economie de combustibil imbunatatita pe autostrada.

Un motor cu 4 cilindri, de 2.0 litri, cu turbocompresor EcoBoost (250 cai putere / 275 lb) este disponibil in SEL, standard in Titanium. Un motor hibrid pe baza de benzina si electric (HEV), care utilizeaza un motor de 2,5 litri cu aspiratie naturala, cu aspiratie naturala, de 2,5 litri, cu motor electric de 1,1 kWh (putere combinata: 198 cai putere) vine in SE Sport si Titanium, in timp ce o benzina hibrida plug-in -electric (PHEV) cu motor de 2,5 litri si motor electric de 14,4 kWh (putere combinata: 209 cai putere) ofera puterea modelelor SE, SEL si Titanium.

Desi nu s-au lansat inca cifre privind economia de combustibil ale EPA, stim ca hibridul plug-in Ford Escape 2020 are o autonomie de pana la 30 mile. De asemenea, Escape Hybrid (fara plug-in) poate calatori mai mult de 550 de mile intre incarcarile. De notat, pachetul de baterii litiu-ion racit cu lichid al modelului Escape Hybrid 2020 este montat sub bancheta din spate. Modelele Ford Escape Hybrid 2020 si PHEV au patru moduri EV pentru a satisface nevoile individuale ale soferului.

Conectivitatea noului Ford Escape ar trebui sa fie excelenta, deoarece un modem standard incorporat este inclus in fiecare vehicul. Ford Pass Connect cu 4G LTE Wi-Fi este disponibil; se poate conecta pana la 10 dispozitive simultan. De asemenea, va fi disponibila incarcarea dispozitivelor fara fir, iar pana la patru conexiuni USB de-a lungul a trei prize de 12 volti vor fi la bord.

Ecranul touchscreen de 4,2 inch este standard pentru modelul Ford Escape 2020 si un ecran tactil de 8 inch cu Sync3, Apple CarPlay, Android Auto, Ford + Alexa si Waze este dotat cu modele SE si de mai sus. Un cluster de instrumente digitale de 12,3-inci poate fi comandat in evadarile SE, Sport si Titanium, precum si un afisaj heads-up cu un ecran pop-up.

In ceea ce priveste siguranta, sistemul de evacuare 2020 vine in mod standard cu sistemul de pilotaj360, suita de tehnologii de siguranta ale Ford-ului. Farurile de intalnire automata, un avertisment pentru oglinda, o alerta de circulatie si un sistem de mentinere a benzii sunt toate standard, precum asistenta pre-coliziune cu franare automata de urgenta, o camera de retrovizoare, franare post-coliziune, asistenta de pornire la colt. Active Park Assist 2.0 (care functioneaza in paralel sau parcare perpendiculara) este optionala, cum ar fi controlul adaptiv al vitezei de croaziera (cu Stop & Go), asistenta de directie evaziva si centrarea benzii.

Sursă: https://www.rentcitycar.com/rent-a-car-bacau