In fiecare an, McDonald’s produce mai mult de 28.000 tone de pleava de cafea. Aceasta este partea uscata a invelisului unei boabe de cafea, care nu se foloseste in timpul procesului de prajire.

Toate aceste 28.000 de tone de pleava de cafea obisnuiau sa mearga direct la depozitele de deseuri. Dar acum, Ford a hotarat ca ceva extraordinar sa se intample cu toate aceste deseuri.

Compania americana ia acea pleava de la McDonald’s si o transforma in piese auto

Aproape 140 de milioane de tone de deseuri solide au fost trimise catre depozitele de deseuri din SUA in 2017. Si atunci cand deseurile ajung la un depozit, se creeaza o gramada de gunoi imensa, care este imposibil de recuperat.

Iar incinerarea deseurilor creeaza dioxid de carbon si alte emisii de gaze cu efect de sera daunatoare pentru mediu. Unele dintre aceste materiale nu ar trebui sa ajunga in depozitele de deseuri. Un astfel de material ar fi si pleava de cafea.

McDonald s-a asociat cu echipa de cercetare a Ford, care deja folosea agave, grau, rosii si chiar subproduse din denim pentru a face piese auto. Echipa a descoperit ca si pleava poate fi folosita pentru fabricarea pieselor auto.

Ea foloseste in special la piesele care trebuie sa reziste la temperaturi ridicate, cum ar fi farurile si capacele bateriilor auto.

Cand pleava de cafea este incalzita la temperaturi ridicate si amestecata cu plastic si alti aditivi, se transforma intr-un material care poate fi apoi turnat in diverse forme. Nu numai ca asta scade numarul de deseuri ce se vor duce la depozitele de deseuri, dar acorda si o utilitate de care beneficiaza direct vehiculele Ford.

Farurile sale erau pana acum formate din plastic si talc, un mineral care trebuie minat. Dar acum, pleava de cafea inlocuieste o parte din talc, ceea ce face ca masina sa fie cu 20% mai usoara.

De asemenea, la modelarea plevei de cafea se foloseste cu 25% mai putina energie. In plus, componenta de pleava indeplineste toate cerintele de durabilitate si performanta si poate rezista la temperaturi ridicate mult mai bune decat talcul.

Cum transforma Ford pleava de cafea in faruri pentru masinile sale

Totul incepe acolo unde boabele de cafea sunt cultivate – America de Sud. Cafeaua este colectata si apoi expediata la prajitoare. Cand masinariile prajesc boabele de cafea, aceasta pleava se desprinde.

Pleava de cafea este colectata si livrata catre Competitive Green Technologies, o companie de biotehnologie din Ontario, Canada. Aici se amesteca pleava de cafea si plasticul.

Materialul mixt este apoi livrat catre o companie numita Varroc, care modeleaza si asambleaza farurile.

Compania foloseste un proces numit turnare prin injectie. Bucati de plastic si calupuri de pleava sunt combinate intr-o masinarie. Materialul este incalzit si amestecat, apoi injectat intr-o matrita si pus sub presiune, formand astfel aspectul piesei.

Fiecare far dureaza 30 pana la 60 de secunde pentru a se forma. Ultimul pas este sa se livreze farurile la Ford, unde se monteaza pe masini.

Ford a inceput sa instaleze farurile in masinile sale Lincoln Continental in decembrie 2019. Se preconizeaza ca alte masini model Ford vor urma. Dar acest lucru nu elimina in totalitate problema mediului.

La sfarsitul vietii unei masini, unele piese vor ajunge totusi in depozitele de deseuri, deoarece acestea sunt tot din plastic.

De aceea, Ford si McDonald’s planifica reducerea deseurilor prin inlocuirea plasticului traditional cu plastic reciclat. Ford spera sa aiba plastic 100% reciclat si durabil pe vehiculele sale pana in 2035.

Eforturile de sustenabilitate nu se opresc aici. Ford incearca sa foloseasca si alte deseuri McDonald’s, cum ar fi cojile de portocale si cartofi.

Deci, data viitoare cand iti iei o cafea la birou sau cand cumperi portocale si cartofi, imagineaza-ti ca din cojile ramase unii ingineri au avut capacitatea de a crea o piesa auto.

Pare incredibil, da poate ca intr-o zi, vom ajunge sa conducem masini facute integral din deseuri reciclate.