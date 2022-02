Primăria Suceava va aloca, anul acesta, câte 2,5 milioane de lei pentru echipa de fotbal Foresta Suceava și echipa de handbal CSU Suceava. Decizia a fost luată, astăzi, într-o ședință de îndată a Consiliului Local Suceava. Proiectul depus de Asociația Club Sportiv „Forest” Suceava pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din partea municipalității a fost singurul care a fost declarat câștigător de către comisia de evaluare care s-a întrunit în data de 16 februarie pentru a analiza proiectele depuse spre finanțare pentru domeniul sport. Foresta a câștigat finanțarea în fața Asociației Clubul Sportiv „Juniorul” Suceava, care a depus un proiect prin care solicita o finanțare de 20.000 de lei.

Alte patru proiecte, depuse spre finanțare de Club Sportiv „Select” Suceava (tenis de câmp), Asociația Județeană de Atletism Suceava, Asociația Club Sportiv „One Horse Power” Suceava (ecvestru) și Asociația Club Sportiv „Academia de Sport” Suceava (atletism) se vor prezenta la următoarea sesiune de evaluare și selecție, având în vedere că la prima etapă nu au avut contracandidați.

Tot astăzi, Consiliul Local Suceava a aprobat alocarea unei sume de 495.000 de lei pentru cele nouă secții ale Clubului Sportiv Municipal Suceava, atletism, boc, canotaj, hochei pe gheață, lupte greco – romane, rugby, tir cu arcul, tir sportiv și volei.