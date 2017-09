Foresta Suceava a depăşit blocajul financiar în care se afla de la începutul acestui an, după ce noii investitori de pe Areni au achitat în totalitate datoria pe care clubul o avea către Fisc. Aproape 100.000 de euro au scos din buzunar cei trei investitori, doi moldoveni şi un francez, pentru ca gruparea suceveană să obţină certificatul fiscal zero, care să ateste că nu mai are nicio datorie către stat. Odată achitată datoria la Fisc, ACS Foresta poate accesa cei 1.000.000 de lei pe care Primăria Municipiului Suceava i-a acordat pâna la finalul anului echipei locale de fotbal. Proiectul prin care “galben-verzii” solicită finanţare de la municipalitate va ajunge pe masa consilierilor locali luni, 18 septembrie.

În plan sportiv, Foresta Suceava a reuşit să mai înregimenteze doi fotbalişti. Primul dintre este Wilhem Renquin, un jucător belgian de bandă dreaptă. În vârstă de 21 de ani, Renquin a jucat ultima oară în Belgia, la gruparea Ath.

Cel de-al doilea nou venit este atacantul francez Khalid Chalabi, în vârstă de 22 de ani. Chalabi a început fotbalul la juniorii lui AS Monaco, sezonul trecut evoluând la echipa secundă a celor de la Stade Reims. Acesta se va alătura lotului Forestei în cursul zilei de astăzi, existând şanse mari să intre pe teren în duelul de sâmbătă, de pe Areni, cu CS Mioveni.