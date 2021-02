În al doilea meci amical al iernii, Foresta Suceava a evoluat pe terenul componentei Ligii a II-a, Gloria Buzău. La capătul unei partide deosebit de echilibrate, gazdele s-au impus cu 2-1, după ce la pauză a fost 1-1.

”Am făcut un joc bun dacă ne gândim că am avut în față o echipă din eșalonul secund, mai avansată ca pregătire cu câteva săptămâni și după un drum destul de lung având în vedere că am plecat în dimineața disputei. Ne-am descurcat neașteptat de bine și chiar am prins un fel de încredere suplimentară în ceea ce ne privește.

Mai avem cinci săptămâni până la începerea sezonului oficial, mult de muncit și o perioadă de pregătire dificilă. Un astfel de rezultat și o atmosferă bună în cadrul lotului echipei noastre sunt benfice în zilele din stagiul de pregătire centralizată ce vor urma.

Oricum, jocul de la Buzău a fost unul bun” a declarat antrenorul secund al Forestei Suceava, Bogdan Tudoreanu.

Foresta Suceava a început jocul cu Gloria Buzău în formula: Gal – Sumanariu, Fărcășan, P.Mateiciuc, Novacek, Drugă – Filip, Stănescu, Zaoui – Cerlincă, Al. Marin. Golul formației sucevene a fost marcat de Filip.