Terenul sintetic din complexul LPS Suceava și-a dovedit din nou utilitatea, el găzduind în condiții optime meciuri amicale. Așa s-a întâmplat și la finele săptămânii trecute când pe terenul sintetic s-au întâlnit Foresta Suceava și Șomuz Fălticeni.

Iubitorii fotbalului sucevean care au venit la partidă au avut ce vedea pentru că s-au marcat multe goluri, au fost faze spectaculoase și gruparea locală a arătat că a progresat mult. Scorul final al duelului sucevean între Foresta și Șomuz Fălticeni a fost 6-2, gruparea pregătită de Selim Benachour, ajutat Mihai Guriță și Bogdan Tudoreanu, dovedind că stă mult mai bine la capitolul pregătire fizică. Din echipa de start a Forestei Suceava a făcut parte și ultima achiziție a clubului condus de Andrei Ciutac, humoreanul Cornel Căinari. Foresta Suceava a condus cu 6-1 după golurile marcate de Robert Martin, de două ori, Căinari, Artenie, Vreme și Onofraș, pentru oaspeți înscriind Neagoe și Julei pe final.

Foresta Suceava a început partida în următoarea formulă: Logofătu – Onofraș, Vițelaru, Celeadnic, Mocanu – Lungu, Căinari, Bejinariu, Artenie, Boca – Martin. Pe parcurs au mai evoluat Cărbune, Mateiciuc, Răpciugă, Ionescu, Rigoni, Vreme, Pavel.

Șomuz Fălticeni a început jocul contra Forestei în următoarea formulă: Pascal C., Neagoe G., Baltariu R., Ailenei Fl., Kuruc N.,Timiș C., Julei E., Podgorodețchi V., Damian G,. Tomescu G., Luchian L.. Au mai intrat pe parcursul reprizei secunde: Popovici G., Mreană C., Negură F., Murărașu A., Pascal A., Cotiugă C., Stanca G..