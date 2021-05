Foresta Suceava a pierdut la scor de neprezentare prima manșă a primului baraj pentru promovarea în Liga a II-a pe terenul celor de la Oțelul Galați. Înfrângerea cu 0-3 surprinde oarecum, formația dunăreană fiind singura care a reușit o victorie atât de clară din toate partidele de baraj din România!

Prima repriză a fost extrem de echilibrată, așa cum era și normal într-un meci dintre două formații de valoare apropiată. Și scorul de 0-0 consemnat la pauză a reflectat din plin acest lucru. În partea secundă lucrurile s-au schimbat la 180 de grade.

Atacantul echipei Foresta Suceava, Robert Martin, scapă singur spre poarta gălățeană și este faultat în careu. În mod clar este penalty și cel puțin cartonaș galben pentru apărătorul gălățean, care mai avea unul, deci roșu clar. Arbitrul ieșean Baban, nu acordă absolut nimic, deși a considerat normal simulare și ar fi trebuit să-i dea cartonaș galben vârfului sucevean, care mai avea și el unul și ar fi trebuit eliminat. Eroare babană, cum se spune!

Nu trec mai mult de câteva minute și același arbitru Baban acordă o lovitură liberă gratuită de la 20 de metri de poarta Forestei Suceava. A executat impecabil Ionuț Neagu și Oțelul Galați conducea cu 1-0. Peste doar șapte minute George Cârjan profită de indecizia apărătorilor suceveni și marchează cu capul la un corner. La 2-0 pentru Oțelul Galați, arbitrul de centru acordă și un penalty pentru gazde la o fază la care faultul nu a fost clar în careu. Transformă Cosmin Stoian și scorul a ajuns la 3-0 pentru Oțelul Galați.

Din acest moment, arbitrul începe să mai dea și ceva lovituri libere și în favoarea oaspeților pentru a mai atenua din efectul manierei de arbitraj. Așadar, Oțelul Galați câștigă la scor de forfait meciul cu Foresta Suceava și pleacă cu un avantaj mare la returul de sâmbătă 15 mai de pe ”Areni”. Dunărenii ar fi meritat victoria fără îndoială, dar nu la acest scor.

De fiecare dată am fost de părere că trebuie, ca echipă gazdă, să-ți aperi șansa cum poți, dar în limitele fair-play-ului. Sincer să fiu m-aș fi bucurat nespus ca valorosul antrenor Petre Grigoraș să fi fost pe banca Forestei Suceava în urmă cu un sezon când formația bucovineană a avut ocazia să ajungă la barajul de promovare în eșalonul secund. Dar atunci, în chiar prima rundă din retur, singura de altfel care s-a jucat, Foresta Suceava a pierdut cu 4-0 la Liești, echipă care era în coada clasamentului. Dacă Foresta Suceava ar fi câștigat ar fi ajuns la patru puncte doar de Aerostar Bacău și credem că FRF ar fi trecut cu vederea un punct doar din limita de trei acordată ca diferență și ar fi permis și grupării sucevene să joace la baraj.

Nu a fost să fie, Petre Grigoraș s-a întors pe melagurile natale și Oțelul Galați a trecut de Foresta Suceava cu 3-0.

Șanse mici pentru Foresta Suceava în retur și doar o minune ar mai putea face ca Foresta Suceava să ajungă la al doilea baraj pentru promovare. Oricum, după meciul Oțelul Galați – Foresta Suceava am rămas cu un gust amar pentru că în 2021 am văzut cum munca de un an a unei echipe, a unui oraș întreg, a fost aruncată la coș de un arbitru.

SC Oțelul Galați: Iulian Dinu – Teodor Farcaș, Cristian Sîrghi, Costin Ghiocel (cpt.), Dan Popescu, Stelian Cucu, Ionuț Neagu, Georgian Păun, Aurelian Petrache, Alin Nica, Gabriel Răducan.

Rezerve: Gabriel Ursu – Ștefan Stancu, Cosmin Stoian, Marius Sevastian, Bogdan Crihană, Fernando Dobre, Denis Cireș, Bogdan Gavrilă, Geroge Cîrjan.

Antrenor: Petre Grigoraș

Foresta Suceava: Dănuț Zvoronciuc – Vlad Fărcășan, Eugeniu Celeadnic, Cristian Novacek, Dudu Drugă (cpt.), Ruben Sumanariu, Andrei Cerlincă, Marius Filip, Darko Terzic, Yanis Zouaoui, Robert Martin.

Rezerve: Rareș Gal – Lucian Sîncelean, Cristian Mateciuc, Darius Vultur, David Knezevic, Vlad Stănescu, Ion Postică, Adboulaye Konate, Paul Cimbru.

Antrenor: Ivan Gvozdenovic