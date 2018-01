Foresta Suceava a început stagiul de pregătire centralizată de la Poiana Negri. Dintre jucătorii de bază ai grupării se află în lot portarul Răzvan Began, fundaşii Wilhem Renquin şi Pavel Secrier, mijlocaşul Andrei Cerlincă, atacanţii Marius Matei şi Edgar Movsisyan, alături de juniorii Onofraş Oloeriu, Robert Bosânceanu, Cosmin Coroamă sau Ruben Sumanariu şi ei cu prezenţe constante în echipă în turul campionatului.

Efectivul aflat sub comanda antrenorului Florentin Petre a fost completat cu o serie de tineri jucători de la formaţia de juniori a clubului şi de la LPS Suceava, dar şi cu doi moldoveni, care urmează a fi evaluaţi de colectivul tehnic al echipei. Lotul deplasat la munte conţine aşadar destule necunoscute, însă conducerea clubului dă asigurări că problemele de efectiv vor fi rezolvate în timp util, astfel încât Foresta să arate ca o echipă competitivă la reluarea campionatului.

În condiţiile în care viitorul unor fotbalişti ca Issa Diallo, Alessandro Masella, Daniel Pappoe, Alexandru Belevschi, Dali Amar Belkacem sau Boumina Naofal la gruparea suceveană este unul incert, în cursul acestei săptămâni ar urma să facă joncţiunea cu lotul Forestei doi jucători autohtoni, proveniţi de la o formaţie de eşalonul secund, dar şi un fotbalist francez, crescut de Lille OSC.

După revenirea de la munte, acolo unde antrenorii vor pune accent pe acumulările fizice, „galben-verzii” se vor axa mai mult pe antrenamentele cu mingea şi pe factorul tehnico-tactic.

Până pe 24 februarie, când este programat startul sezonului oficial de primăvară, Foresta Suceava are în plan şi disputarea a cinci meciuri amicale, toate pe teren propriu, conducerea clubului perfectând deja patru dintre acestea: cu Sănătatea Darabani, pe 6 februarie, cu Speranţa Nisiporeni (Republica Moldova), pe 10 februarie, cu Ştiinţa Miroslava, pe 14 februarie, şi cu Aerostar Bacău, pe 17 februarie. Cel de-al cincilea adversar al sucevenilor din intersezon ar putea fi Juventus Bucureşti, întâlnirea urmând să aibă loc pe data de 1 februarie, cu trei zile înaintea partidei de Liga I pe care trupa lui Marius Baciu o are programată la Botoşani.