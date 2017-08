Rămasă fără jucători şi fără finanţare de la Consiliul Local din cauza unei datorii de 100.000 de euro către Fisc, gruparea suceveană Foresta a reuşit, cum necum, să se înscrie în ediţia de campionat 2017-2018 a Ligii secunde de fotbal. În ciuda acestui fapt, situaţia de la club a rămas una disperată. Oficialii de pe Areni mai speră însă că în ceasul al doisprezecelea se va găsi un binevoitor care să ajute la salvarea echipei şi tocmai de aceea s-au prezentat la confruntarea din prima etapă cu Ripensia Timișoara.

Având în vedere că jucătorii din lotul de anul trecut s-au împrăştiat în cele patru zări sătui de incertitudinea de la Suceava, preşedintele Andrei Ciutac a apelat la o soluţie de compromis, reuşind să-l convingă pe Florin Cristescu să vină cu grupa sa de copii născuţi în anii 2000 şi 2001 să joace pentru Foresta până la reglementarea situaţiei.

La finele celor 90 de minute al disputei cu Ripensia Timișoara, din prima rundă a Ligii a II-a, Foresta Suceava a încasat nu mai puţin de 16 goluri.

Ripensia Timișoara a deschis scorul pentru prima dată după 30 de secunde, Adrian Zaluschi transformând o lovitură de la 11 metri. Mihai Hecsko, Adrian Ungureanu, Florin Nanu, Bobină, Adrian Popa (2 goluri), Andrei Dumiter (3 goluri), Ndiaye Mediop (6 goluri) au marcat pentru gazde pe întreaga durată a meciului, neavând nicio milă în faţa juniorilor de 15-16-17 ani ai clubului sucevean.

Pentru ca totul să fie ca un coșmar, juniorii Forestei au petrecut noaptea de dinaintea partidei din Banat în autocar, fiindcă maşina care trebuia să îi ducă la Timişoara s-a defectat. Ei au ajuns în cele din urmă în oraşul de pe Bega la ora 3:00, pentru ca la 11:00 să fie pe teren în meciul cu Ripensia, pe o căldură sufocantă.

”Din păcate, a fost un meci greu pentru că am avut şi probleme cu transportul. Am aşteptat cinci ore lângă Cluj să ne preia altă maşină, pentru că a noastră s-a stricat. Rezultatul e usturător pentru că ştiu că băieții îşi doreau mai mult. Debutul la o vârstă aşa fragedă este periculos. Eu am spus de la început că nu îmi este frică de competiţie. Am participat cu mare respect şi respect competiţia. Noi de fapt am început pregătirea doar de opt zile. Copiii au fost în vacanţă, unii dintre ei mai sunt încă. Aseară mi-a sosit un copil din Anglia, direct la meci. Ne confruntăm cu probleme serioase. Dar am făcut şi noi vreo două faze. Bine că nu s-a întâmplat nimic cu niciun copil datorită căldurii excesive. Nu pot să comentez dacă FRF nu trebuia să pună meciul mai târziu sau devreme, dar a fost o căldură infernală. Felicit ambele echipe, mai mult pe ai mei, că sunt mai mici, pentru felul în care s-au dăruit”, a declarat antrenorul juniorilor care au evoluat în acest meci pentru Foresta, Florin Cristescu.

În etapa a II-a a Ligii a II-a, Foresta Suceava va primi pe stadionul ”Areni” vizita echipei ASA Târgu Mureș.

Ripensia Timișoara: G. Gakos – Ad. Popa (cpt.), Hecsko, Vlădia, C. Toma, Dumiter, Stoi, Zaluschi (Bobină 60′), Ad. Ungureanu (Fl. Nanu 67′), Mediop, Matiş (Semeniuc 60′).

Rezerve neutilizate: I. Rădulescu – Horcea, L. Luca, , Apro

Antrenor: Remus Steop

Foresta Suceava: Alexandru Dohotariu (Sebastian Bîlbă 80′) – Călin Colţuneac, Ştefan Breniuc, Lucian Ciubotaru (Ianis Onuţ 85′), Alexandru Negrea, Marius Raţă, Bogdan Bolocan, Cătălin Stancu, Robert Bosânceanu, Bogdan Buterchi (Şimon Mandiuc 86′), Alin Scutariu.

Rezerve neutilizate: – Valentin Sorodoc.

Antrenor: Florin Cristescu

Rezultate consemnate în etapa I:

ASA Târgu Mureş – Ştiinţa Miroslava 2-1

Luceafărul Oradea – Sportul Snagov 1-1

Ripensia Timişoara – Foresta Suceava 16-0

Dacia Unirea Brăila – ASU Politehnica Timişoara 2-3

SCM Piteşti – Pandurii Târgu Jiu 0-0

Chindia Târgovişte – UTA Bătrâna Doamnă 0-1

Metaloglobus Bucureşti – Olimpia Satu Mare 0-1

Academica Clinceni – Dunărea Călăraşi 4-1

CS Mioveni – CS Afumaţi 4-0

AFC Hermannstadt Sibiu – CS Baloteşti 3-0