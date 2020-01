Foresta Suceava a început seria meciurilor de pregătire din intersezon, la finele săptămânii trecute, pe stadionul Iţcani, împotriva concitadinei ACS Juniorul, una dintre fruntaşele Ligii a IV-a. Partida a fost una destul de echilibrată, în condiţiile în care prima grijă a jucătorilor celor două echipe a fost aceea de a-şi păstra echilibrul pe un teren îngheţat.

Scorul final a fost de 1-1, ambele goluri fiind marcate în ultimul sfert de oră al întâlnirii. „Galben-verzii” au deschis scorul în minutul 75, prin Vlad Stănescu, dintr-un penalty acordat de centralul Florin Motriuc pentru un fault comis de Murărescu asupra lui Martin, trupa antrenată de Bogdan Pantea şi Laurenţiu Berezoschi restabilind egalitatea chiar la ultima fază a meciului, printr-un şut cu pământul, al tânărului Vlad Hreceniuc, care l-a păcălit pe portarul Sebastian Bîlbă.

Partida a constituit un bun prilej pentru antrenorul Petre Grigoraş de a-i vedea pentru prima dată la treabă pe cei opt tineri jucători care au ajuns în pauza de iarnă la Foresta. Este vorba de portarii Haralambie Mociu (Ripensia Timişoara) şi Sebastian Bîlbă (Ozana Târgu Neamţ), fundaşii Bogdan Balint (Politehnica Iaşi) şi Simon Mandiuc (Juniorul Suceava) şi mijlocaşii Florin Burghele (Universitatea Cluj), Sebastian Nechita (Juniorul Suceava), Cătălin Tacu (Progresul Frătăuţii Vechi) şi Gabriel Ciotu. Acesta din urmă este originar din Cajvana, dar aparţine de gruparea de Liga I FC Voluntari, însă în turul campionatului a evoluat sub formă de împrumut în eşalonul al treilea, la formaţia călărăşeană Mostiştea Ulmu, care activează în Seria a II-a. În vârstă de 19 ani, Ciotu a evoluat în copilărie la echipele Bucovina Şcheia şi Luceafărul Bucovina Suceava, unde a fost antrenat de profesorul Constantin Dumistrăcel, ajungând să joace în perioada junioratului pentru Dinamo Bucureşti.

„Nu ne-a interesat rezultatul la acest meci. Am vrut să îi vedem la lucru pe juniorii nou veniţi, care sperăm că vor putea să-i înlocuiască cu succes pe cei trei pe care ne-am bazat în turul campionatului, şi care ajunseseră să se integreze foarte bine în echipă. Cu siguranţă, săptămâna aceasta ne vom completa lotul şi cu câţiva seniori de valoare”, a declarat antrenorul Petre Grigoraş.

Foresta Suceava: Cărbune – Sumanariu, Mateciuc, Celeadnic, Drugă – Rigoni, Stănescu, Căinari – Cerlincă, Martin, Burghele. Au mai intrat Mociu, Bîlbă, Mandiuc, Pipoş, Tacu, Nechita, Balint şi Ciotu.

„Pentru noi a fost un test util, în compania unei echipe bune. Am folosit mulţi jucători tineri, pe care ne bazăm atât în Liga a IV-a cât şi în campionatul naţional de juniori”, a precizat managerul celor de la Juniorul, Bogdan Pantea.

Juniorul: Hînţăscu – Moştoflei, Scutaru, Murărescu, Neamţu – Negrea, Obreja, Şoldan, Ieşan – G. Tomescu, Cherariu. Au mai evoluat: Hreceniuc, Butnariuc, Ilie, Solovăstru, Grigoraş, Ilişoi, Pascar şi Atitienei.

Foresta se va pregăti în localitate până pe data de 3 februarie, când va pleca în cantonament la Pojorâta. După revenirea din stagiul de pregătire centralizată, sucevenii vor mai juca amicale cu Bucovina Rădăuţi, pe 14 februarie, cu Ştiinţa Miroslava, pe 22 februarie, pe teren propriu, şi pe 29 februarie, în deplasare, şi cu Ceahlăul, pe 25 februarie, la Piatra Neamţ.

Forestierii vor începe returul Ligii a III-a pe data de 7 martie, în deplasare, cu Sporting Lieşti.