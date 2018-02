Foresta Suceava a revenit din stagiul de pregătire montan de la Poiana Negri. Au fost 10 zile de antrenamente susținute, în care antrenorul Florentin Petre a pus accent pe pregătirea fizică. Membrii staff-ului tehnic al Forestei au apreciat utilitatea acestui cantonament, îmbucurător fiind faptul că nu au existat accidentări și toți jucătorii au avut capacitatea fizică să ducă pregătirea până la capăt, inclusiv juniorii și „stranierii” nou veniți.

Până pe 24 februarie, când va avea loc reluarea campionatului, sucevenii se vor antrena în localitate, urmând să dispute și un număr de patru meciuri amicale, după cum urmează: cu Sănătatea Darabani, pe 7 februarie, cu Bucovina Rădăuți, pe 9 februarie, cu Știința Miroslava, pe 14 februarie, și cu Aerostar Bacău, pe 16 februarie, toate pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv.

Referitor la efectivul de jucători, trebuie precizat că lotul Forestei Suceava a suferit transformări serioase în intersezon. Dintre jucătorii care au dus greul în sezonul de toamnă se mai află în prezent la echipă portarul Răzvan Began, fundașii Wilhem Renquin și Pavel Secrier, mijlocașul Andrei Cerlincă, atacanții Marius Matei și Edgar Movsisyan, alături de mijlocașul Vasile Dănilă, care a fost mai mult accidentat în sezonul de toamnă, și de juniorii Onofraș, Robert Bosânceanu, Cosmin Coroamă sau Ruben Sumanariu, și ei cu prezențe constante în echipă în turul campionatului.

Gruparea suceveană s-a despărțit în pauza de iarnă de Issa Diallo, Alessandro Masella, Daniel Pappoe, Alexandru Belevschi, Dali Amar Belkacem sau Boumina Naofal, locul acestora fiind luat tot de jucători din străinătate. De departe cel mai titrat dintre aceștia este atacantul francez Loic Kharoubi, un fotbalist cu o carte de vizită impresionantă. În vârstă de 25 de ani, Kharoubi are în portofoliu formații cunoscute precum Valenciennes și Dunkerque din Franța, Al Gharafa (Qatar), Catanzaro și Brescia (Italia), Samsunspor (Turcia) sau Bolton Wanderers (Anglia). Kharoubi vine după o accidentare serioasă la genunchi și intenționează să-și relanseze cariera în România. Sub comanda lui Florentin Petre se mai află bulgarul Ivan Georgiev Makriev (21 de ani), moldovenii Mihai Negură, fundaș stânga, și Oleg Lupușor, mijlocaș central, ambii în vârstă de 23 de ani, de la Speranța Nisporeni, dar și fundașul central francez Moussa Konate, în vârstă de 23 de ani, care a mai jucat la Auxerre și Carev Dvor (Macedonia).