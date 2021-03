Runda a XIII-a nu a fost una cu ghinion pentru Foresta Suceava, la fel cum a fost cea precedentă în care a pierdut două puncte în prelungiri la Rădăuți. De data aceasta, echipa pregătită de Ivan Gvozdenovic a avut șansă și a câștigat disputa cu Șomuz Fălticeni. Gazdele au alergat mult, dar au câștigat din greșeala adversarilor.

Zi de primăvară adevărată pe stadionul ”Areni”, sâmbătă 27 martie, la meciul dintre Foresta Suceava și Șomuz Fălticeni. Teren foarte bun, vreme splendidă, toate condițiile pentru un joc frumos, în condiții de pandemie, adică fără spectatori.

Jucătorii suceveni au început în tombă meciul știind că pentru a ajunge la barajul de promovare în eșalonul secund trebuie să câștige toate partidele până la finele sezonului regular. Apărarea oaspete s-a clătinat de multe ori, în prima parte de întâlnirii, însă atacanții Forestei Suceava nu au găsit drumul spre plasa porții adverse.

Din fericire pentru gazde și din păcate pentru oaspeți, în minutul 24 apărătorii fălticenenilor s-au bâlbâit nepermis, mingea a ricoșat la Marius Filip care a înscris simplu. Până la finalul primei reprize nu au mai apărut mari ocazii și la pauză Foresta Suceava conducea pe Șomuz Fălticeni cu 1-0.

La reluare, gazdele au trecut pe lângă golul doi prin același Filip, care s-a pripit neașteptat la un balon aflat la doar cinci metri de poarta fălticeneană. Din acest moment, la cârma disputei au trecut oaspeții. Cu un mijloc mult mai activ și mai inspirat decât cel al sucevenilor, elevii antrenorului Daniel Stoica au presat defensiva gazdelor. În ultima jumătate de oră de meci, Șomuz Fălticeni a avut trei ocazii imense de gol. La prima, Foresta Suceava a fost sălvată de bară la șutul de senzație a lui Sahlean, iar la ultima, portarul Gal având un reflex de excepție.

Așadar, Foresta Suceava a învins Șomuz Fălticeni cu 1-0 și se menține în lupta pentru calificarea la barajul de promovare în Liga a II-a. Această victorie este deosebit de importantă pentru moral pentru că sucevenii nu vor mai avea de jucat cu una din celelalte trei formații din fruntea clasamentului. Deci, Foresta Suceava se află la mâna ei pentru a termina clasamentul pe unul din primele două locuri, condiția fiind să câștige toate cele cinci partide până la final. Așa cum am mai spus, sucevenii trebuie să-și pună la punct cunoștințele despre Vaslui și despre vii pentru că cele mai importante meciuri vor fi la Hușana Huși și Juniorul Vaslui. Trebuie de menționat faptul că Foresta Suceava va trebui să-și pună la punct jocul în defensivă, care trebuie să fie fără cusur, dar și modul de funcționare al liniei de mijloc care nu a arătat în niciun meci din acest debut de an pic de imaginație. Un cuvând bun după meciurile din acest an pentru francezul Zaouyi, care a arătat că știe jocul.

Prima încercare va avea loc în etapa a XIV-a când Foresta Suceava va juca la Hușana Huși.

Foresta Suceava: Gal – Fărcășan, Celeadnic, P.Mateiciuc, Drugă – Filip, Postică, Terzic, Zaouyi – Cerlincă, Robert Martin.