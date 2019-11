Foresta Suceava a jucat din nou pe teren propriu în etapa a XII-a a seriei I a Ligii a III-a la sfârșitul săptămânii trecute. După succesul cu Aerostar Bacău, gruparea suceveană a învins-o și pe Hușana Huși cu scorul de 4-0. Pentru gazde au marcat Cerlincă, Onofraş, Drugă (penalty) şi Grumezescu.

Sucevenii au pornit ca mari favoriți în disputa cu vasluienii, dar jocul lor a fost departe de a-I mulțumi pe fani. Scorul pauzei a fost totuşi 1-0 pentru suceveni, după golul marcat din lovitură liberă de la circa 25 de metri de Cerlincă. Era minutul 24, iar până atunci echipa mai periculoasă a fost Huşana Huşi, care a avut o ocazie mare prin Solomon, care a tras razant cu bara transversală la o acţiune personală pe flancul stâng.

Și Foresta Suceava a avut o bară prin Alexandru Marin în minutul 33. S-a intrat la vestiare cu avantaj minim, iar repriza secundă a debutat tot neconcludent. A venit minutul 73, în care Onofraş a vrut să centreze în careul oaspeţilor, dar mingea nu l-a ascultat și a intrat în poarta oaspeților. Acest gol norocos i-a debusolat pe cei de la Hușana Huși care au mai primit două goluri până la fluierul final.

Mai întâi, în minutul 75, Căinari a scos un penalty care a fost transformat cu siguranţă de căpitanul forestierilor, Dudu Drugă. Introdus pe teren în minutul 81, Grumezescu și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. În urma acestui rezultat, Foresta Suceava a urcat pe locul III în clasament după Aerostar Bacău și Ceahlăul Piatra Neamț.

Foresta a evoluat în următoarea formulă: Ailenei – Onofraş, Mateiciuc, Sumanariu, Drugă, Rigoni, Stănescu, Cerlincă, Căinari, Marin, Hagiu. Au mai intrat Martin, June, Grumezescu, Pipoş. Antrenor Petre Grigoraş.

În etapa a XIII-a, Foresta Suceava va evolua în deplasare pe terenul echipei CSM Bacău.