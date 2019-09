Foresta Suceava şi Aerostar Bacău, principalele pretendente la promovarea în eşalonul secund din Seria I a Ligii a III-a, s-au întâlnit, ieri după-amiază, pe „Areni”, în Turul al IV-lea al Cupei României la fotbal. Partida fost una destul de echilibrată şi s-a încheiat cu victoria echipei sucevene, cu scorul de 2-1.

De la început trebuie precizat faptul că ambii antrenori au abordat partida cu destule modificări în primul unsprezece faţă de garniturile obişnuite folosite în meciurile de campionat. După o primă ratare a lui Martin, care n-a putut să-l învingă cu un şut de la 12 metri pe portarul băcăuanilor, ieşit în întâmpinare, oaspeţii au deschis scorul în minutul 30 prin închizătorul Copot Barb, care a prins un voleu lobat de la 20 metri, traiectoria balonului surprinzându-l pe goalkeeperul Forestei, Cărbune.

Gruparea suceveană a restabilit egalitatea imediat după pauză, prin Pavel, cu un şut perfect plasat la colţul lung, în urma unei pase înapoi primite de la abia intratul Rigoni. „Galben-verzii” au continuat să joace ofensiv, iar golul victoriei a venit în minutul 90, în urma unui penalti obţinut de Căinari şi transformat impecabil de către căpitanul Drugă.

„Ne vom bucura cu măsură pentru această victorie, deoarece sâmbătă ne aşteaptă un meci mai important, în deplasare, cu Ştiinţa Miroslava. Este bine că am câştigat acest joc, pentru că echipa noastră pierduse ambele amicale disputate împotriva celor de la Aerostar în intersezon, iar un nou insucces ar fi cântărit în psihicul jucătorilor în contextul luptei pentru promovare. Am luat gol pe o neatenţie a noastră, însă echipa a crescut în joc după pauză, când am reuşit să întoarcem soarta disputei. Chiar dacă mai sunt destule lucruri de pus la punct, mi-a plăcut atitudinea echipei din repriza a doua. S-a văzut că jucătorii au dorinţă de victorie, iar publicul apreciază întotdeauna efortul. A fost plăcut să văd atâta lume pe stadion, care ne încurajează. Nu ne rămâne decât să sperăm la o victorie în partida de la Miroslava, iar la următorul joc de pe teren propriu, cu CSM Focşani, să vină şi mai mulţi suceveni să ne susţină”, a declarat antrenorul Forestei, Petre Grigoraş.

Foresta a evoluat în formula: Cărbune – Sumanariu, Viţelaru, Ichim, Drugă – Celeadnic (46, Rigoni), Lungu – Boca (46, Hagiu), Martin, Pavel – Grumezescu. Antrenor: Petre Grigoraş.

Aerostar a jucat în alcătuirea: Cebotari – Ardei (46, Nemţanu), Tăcuţanu, Mihălăchioaie, Florescu – Copot Barb – Danale (49, Vişinar), H. Ilie, Zaharia, Tilibaşa (65, Bobaru) – Vraciu.

Antrenor: Daniel Munteanu.