Foresta Suceava a efectuat primul antrenament din acest an la începutul acestei săptămâni cu jucătorii pe care antrenorul Florentin Petre i-a avut la dispoziţie. Şedinţa de pregătire a avut loc pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv şi de la ea au absentat mulţi dintre stranieri.

Dintre jucătorii care au dus greul în sezonul de toamnă s-au aflat pe teren portarul Răzvan Began, fundaşul Wilhem Renquin, mijlocaşii Vlad Stănescu şi Andrei Cerlincă, atacantul Marius Matei, alături de juniorii Oloeriu Onofraş, Robert Bosânceanu, Cosmin Coroamă sau Ruben Sumanariu şi ei cu prezenţe constante în echipă în turul campionatului. Efectivul aflat sub comanda antrenorului Florentin Petre a fost completat cu o serie de tineri jucători de la formaţia de juniori a clubului şi de la LPS Suceava.

Au revenit din vacanţă şi armeanul Edgar Movsisyan şi moldoveanul Pavel Secrier, viitorul unor fotbalişti ca Issa Diallo, Alessandro Masella, Daniel Pappoe, Alexandru Belevschi, Dali Amar Belkacem sau Boumina Naofal la gruparea suceveană fiind în acest moment incert. În afara problemelor de efectiv, şi situaţia financiară a clubului este una precară, în condiţiile în care anul trecut nu s-au încasat de la Consiliul Local decât 300.000 de mii de lei, adică 30 la sută din banii alocaţi.

Conform planului stabilit înainte de încheierea primei părţi a campionatului, forestierii ar trebui să plece azi într-un stagiu de pregătire centralizată de 10 zile, la Poiana Negri. După revenirea de la munte, acolo unde colectivul tehnic va pune accent pe acumulările fizice, „galben-verzii” se vor axa mai mult pe antrenamentele cu mingea şi pe factorul tehnico-tactic.

Până pe 24 februarie, când este programat startul sezonului oficial de primăvară, Foresta Suceava are în plan şi disputarea a cinci meciuri amicale, toate pe teren propriu, conducerea clubului perfectând deja patru dintre acestea: cu Sănătatea Darabani, pe 6 februarie, cu Speranţa Nisiporeni (Republica Moldova), pe 10 februarie, cu Ştiinţa Miroslava, pe 14 februarie, şi cu Aerostar Bacău, pe 17 februarie. Cel de-al cincilea adversar al sucevenilor din intersezon ar putea fi Juventus Bucureşti, întâlnirea urmând să aibă loc pe data de 1 februarie, cu trei zile înaintea partidei de Liga I pe care trupa lui Marius Baciu o are programată la Botoşani.