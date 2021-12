Ultima etapă din acest an din seria I a Ligii a III-a de fotbal este una specială, deoarece pe bătrânul stadion ”Areni” se va juca un derbi bucovinean, Foresta Suceava – Bucovina Rădăuți. Partida, deși se joacă la un nivel sub blazonul celor două formații, are un trecut și mai ales în prezent plin de orgolii. De fiecare dată în ultimii ani meciurile au fost deosebit de aprige și s-au încheiat cu rezultate neașteptate.

Gazdele se prezintă la această întâlnire după un șir de cinci victorii consecutive și au un moral de invidiat, în timp ce oaspeții vin după o revenire frumoasă și două rezultate de succese clare, la Fălticeni și acasă cu Miroslava.

În mod normal nu mai este nimic de comentat înainte de această dispută în care foștii colegi de chipă de altădată se vor lupta între ei.

Runda a XV-a programează meciurile:

Foresta Suceava – Bucovina Rădăuți

CSM Bacău – Ceahlăul Piatra Neamț

Dante Botoșani – Juniorul Vaslui

Hușana Huși – CSM Pașcani

Știința Miroslava – Șomuz Fălticeni

Clasament Seria I

1. Dante Botoşani 14 10 3 1 21-6 33

2. Foresta Suceava 14 9 2 3 23-17 29

3. Bucovina Rădăuţi 14 7 3 4 18-17 24

4. Ceahlăul Piatra Neamţ 14 5 5 4 19-11 20

5. Şomuz Fălticeni 14 5 5 4 14-1620

6. Ştiinţa Miroslava 14 5 4 5 16-1519

7. Huşana Huşi 14 5 4 5 13-14 19

8. Sporting Juniorul Vaslui 14 3 5 6 15-16 14

9. CSM Bacău 14 3 3 8 12-22 12

10. CSM Paşcani 14 0 2 12 14-30 2