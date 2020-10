Foresta Suceava mai are de jucat în acest an șase meciuri în acest an, cinci în campionat cu Bradul Borca, Bucovina Rădăuți (restanță), Juniorul Vaslui, CSM Pașcani, Dante Botoșani și unul îb Cupa României. Pentru aceste partide antrenor principal al grupării sucevene va fi sârbul Ivan Gvozdenovic. Gvozdenovic a pregătit în ultimele două sezoane echipa Al Mujazzal, din prima ligă a Arabiei Saudite.

Tehnicianul sârb nu este la prima experiență în România, acesta îmbrăcând ca jucător tricoul celor de la Dinamo București, în sezonul 2007-2008. Cariera de fotbalist a lui Ivan Gvozdenović cuprinde echipe precum Steaua Roșie Belgrad, Club Brugge, Metz, Dinamo București, Metalurg Donețk, Kavala, Tirana, Skenderbeu și Kukesi, de unde s-a retras în anul 2015.

”Am ajuns la antrenorul Ivan Gvozdenovic la recomnadarea impresarului Michael Klukowski cu care mai colaborăm. A jucat la echipe bune din Europa și vrea să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele propuse.

Sigur că multă lume se întreabă de ce am ales un antrenor străin, însă pentru mine, cel puțin, acest lucru este benefic deoarece au altă mentalitate și tehnici moderne de lucru. Vor fi ceva probleme de comunicare, dar sunt jucători la noi care știu destul de bine limba engleză și vor traduce și pentru ceilalți” a spus președintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

Antrenorul sârb Ivan Gvozdenovic a fost prezent la ultimul meci al Forestei Suceava, cel cu Hușana Huși și a șI-a făcut deja o părere despre echipa pe care o va antrena.

”Echipa are spirit de luptă, are calitate și cred că putem face o treabă bună. Eu am un crez pe care-l urmez acela că formația mea trebuie să dea maxim la fiecare meci. Dacă ajungi la maxim atunci vei fi cu certitudine mai aproape de victorie.

Nu știu colegele de serie și nivelul eșalonului trei din România, dar nu prea mă interesează acest lucru, mă preocupă ca echipa mea să câștige. Până la sfârșitul anului nu contează pentru mine altceva decât Victoria.

Voi păstra sistemul de joc 4-2-3-1 și antrenorii Bogdan Tudoreanu și Vasile Prisacă care sunt niște oameni pe care mă pot baza. Am înțeles că în ultima perioadă au fost mulți antrenori aici la Suceava, eu am venit să ajut la îndeplinirea obiectivului, promovarea în Liga a II-a și aș dori să mai stau. Noi sârbii, la fel ca și românii, am luptat pentru a ajunge undeva și eu voi lupta pentru a câștiga” a declarat antrenorul sârb Ivan Gvozdenovic.