„Zvârcolirile” din ultima perioadă în legătură cu conducerea echipei Foresta Suceava au afectat, cum era şi normal, şi staff-ul tehnic şi jucătorii. Nici acuma lucrurile nu sunt foarte clare, dar un fapt este cert, acela că gruparea suceveană pregătită de Florentin Petre trebuie să câştige toate partidele de pe teren propriu pentru a avea o şansă la salvarea de la retrogradare. Foresta Suceava va juca acasă pe rând cu CS Afumaţi, Ştiinţa Miroslava, Panadurii Tg.Jiu şi CS Snagov. Meciul cu CS Afumați este programat pentru sâmbătă, de la ora 11:00, pe stadionul Areni.

„Nu am făcut 600 de kilometri pentru nimic. Cred în această echipă şi în jucători şi vreau să ne salvăm de la retrogradare. Am rămas aici pentru că sunt convins că Suceava merită o formaţie de top.

Nu a fost uşor, dar nu am debarcat, pentru că lupt până la capăt. Nu avem cel mai bun lot, ne străduim să facem tot ce putem şi jucătorii pe care-i avem ştiu că avem nevoie de victorii.

Aşteptăm alături de noi iubitorii fotbalului sucevean şi pe toţi cei care ne pot ajuta. Suntem montaţi pentru victorie sâmbătă şi aşteptăm publicul să ne susţină” a declarat antrenorul echipei Foresta Suceava, Florentin Petre.

„Vin a treia oară la Suceava pentru că îmi place aici şi iubesc publicul sucevean. Nu mai comentez de situaţiile trecute, pentru că am pierdut, şi vreau să facem ceva bun pentru oraşul Suceava.

Toţi colegii mei de echipă ştiu despre ce este vorba şi ne vom bate pentru victorie la fiecare meci” a spus golgheterul echipei Foresta Suceava, Marius Matei.

Etapa a XXX-a programează meciurile:

Dacia Brăila – Academica Clinceni

Ripensia Timişoara – Hermannstadt Sibiu

Luceafărul Oradea – CS Baloteşti

Foresta Suceava – CS Afumaţi

Ştiinţa Miroslava – Dunărea Călăraşi

Pandurii Tg.Jiu – UTA Arad

FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti

Sportul Snagov – CS Târgovişte

ASA Tg.Mureş – CS Mioveni 0-3

ASU Poli Timişoara – Olimpia Satu Mare 3-0