Din cauza unui conflict între cei trei acţionari ai Clubului Foresta Suceava, tot personalul administrativ angajat la acest club, plus antrenorii secunzi, organizatorul de competiţii şi vicepreşedintele clubului au anunţat într-o conferinţă de presă că încetează colaborarea cu acesta.

„Cu regret trebuie să anunţ publicul iubitor de fotbal din Suceava că eu, împreună cu antrenorii secunzi Bogdan Tudoreanu şi Marius Lup, plus organizatorul de competiţii Neculai Grosu şi ceilalţi angajaţi ai clubului Foresta au hotărât să înceteze colaborarea cu acest club. A apărut un conflict între cei trei finanţatori ai clubului de fotbal Foresta şi de la sfârşitul lunii octombrie toţi colegii mei sunt neplătiţi. Am sperat ca lucrurile să se rezolve, dar ele au evoluat din rău în mai rău. Îmi pare rău şi mie că atunci când ar fi trebuit să existe unitate şi stabilitate, s-a iscat zâzanie.

Pe deoparte se află Khallaf Farid şi domnul Negură, alături de directorul sportiv Dumitru Moldovan, iar de cealaltă parte domnul Lozovan. Trebuie de ştiut faptul că domnul Lozovan este cel care a adus cel mai mare aport financiar în cadrul clubului, undeva aproape de 75%. Conflictul între aceste tabere a degenerat chiar, s-a ajuns şi la ameninţări şi lucrurile au ajuns în ultima fază.

S-au căutat soluţii, însă se pare că situaţia este gravă pentru că trebuie achitate nişte datorii pentru ca Foresta Suceava să meargă înainte. Deja sunt datorii către ANAF, către colaboratori, către angajaţi, iar stagiul de pregătire montan a fost făcut şi el pe datorie. A încetat colaborarea şi cu hotelul Bicom. Am dorit să tragem un semnal de alarmă serios pentru a încerca măcar pe ultima sută de metri să salvăm proiectul Foresta Suceava” a afirmat vicepreşedintele clubului Foresta Suceava, Mihai Ungurianu.

„Am închis ochii timp de trei luni de zile în dorinţa de a ajuta clubul. Am împrumutat chiar Foresta cu 5.000 de euro, dar mă aflu în imposibilitatea de a-i recupera, darămite să mai primesc salariul pe această perioadă.

Situaţia este gravă pentru că nu s-au achitat datoriile către jucătorii de la LPS Suceava, către antrenorii de aici care au colaborat cu clubul de seniori şi LPS doreşte întreruperea colaborării.

Am fost tot timpul cu sufletul alături de Foresta Suceava şi am dorit ca lucrurile să meargă bine, dar mai departe nu se mai poate” a completat şi antrenorul secund cu portarii Marius Lup.

„Situaţia în cadrul lotului este una foarte complicată pentru că este greu să antrenezi jucători care nu au primit bani de trei luni. Nu mai spunem că au plecat jucători buni, ba chiar a fost transferat şi togolezul Acolatse la Juventus Bucureşti şi formaţia noastră este mult mai subţire decât la finele anului trecut.

La fel ca şi colegii mei, ne pare extrem de rău pentru antrenorul Florentin Petre care este un om şi un profesionist deosebit şi care a venit cu inima deschisă la Suceava, dar starea de tensiune şi incertitudine din nu este benefică” a spus şi antrenorul secund Bogdan Tudoreanu.

Din cauza conflictului între cei trei membri ai Consiliului Director al Forestei Suceava se pare că nici proiectul pentru finanţarea echipei de către autorităţile locale nu va putea fi finalizat. Se speră la rezolvarea situaţiei în ultimul ceas, însă disputa dintre Khallaf Farid şi Lozovan a ajuns foarte departe şi lucrurile se pare că vor fi tranşate juridic.

Iubitorii fotbalului sucevean au salutat apariţia clubului Foresta Suceava şi au fost alături de favoriţii lor şi la bine şi la rău şi nu au nicio vină pentru apariţia conflictului între membri fondatori. Nimeni nu mai ştie ce să creadă şi ce este de făcut pentru că în ultima perioadă la Suceava au apărut şi au dispărut echipe de fotbal pe bandă rulantă.