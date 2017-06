Lotul echipei Foresta Suceava ar fi trebuit să se reuneasca la începutul acestei săptămâni, dar jucătorii nici nu vor să audă de antrenamente până nu li se achită o parte din restanţe.

“Dacă lucrurile se vor aşeza în aceste zile, intenţionăm să ne reunim luni, 3 iulie. Şi aşa e târziu. Multe echipe deja au început pregătirile de vară. Vrem să chemam jucătorii la stadion, să demarăm negocierile şi să vedem dacă sunt de acord să continue la Suceava”, a spus preşedintele Forestei, Andrei Ciutac.

De la Foresta Suceava au plecat deja Bogdan Rusu şi Lucian Dumitriu, care au semnat cu nou promovata în Liga secundă Hermannstadt Sibiu. Portarul Toma Niga a semnat un contract pe cinci sezoane cu FCSB, în timp ce Vlăduţ Hînţăscu, a fost căutat de Steaua Armatei, însă Marius Lăcătuş trebuie să negocieze această mutare cu cei de la Viitorul Constanţa, club de care aparţine jucătorul. Alessandro Masella s-a întors acasă, în Italia, după experienţa nereuşită din România, în vreme ce colegul său din apărare, Alin Mutu, s-a mutat în celălalt capăt al ţării, la Luceafărul Oradea, unde va fi din nou coechipier cu atacantul Marius Matei.

În ce-l priveşte pe Cornel Căinari, acesta îşi continuă cariera în judeţul vecin, la nou promovata în Liga a II-a Ştiinţa Miroslava.

Membrii Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal au aprobat în şedinţa de marţi doar calendarul competiţional al Ligii 1 şi al Cupei României, ediţia 2017-2018. În privinţa startului campionatelor Ligii 2 şi Ligii 3 se va decide, oficial, în viitoarea şedinţă a CEx-ului, care va avea loc pe 11 sau 12 iulie.

S-a aflat însă că data de start a campionatului Ligii 2 e stabilită deja, aceasta urmând a avea loc în primul weekend al lunii august, adică pe 4, 5 şi 6 august. Noua ediţie a Ligii 3 va începe ceva mai târziu, în a doua jumătate a lunii august. Sezonul de Liga 1 începe pe 14, 15 şi 16 iulie.

„Pentru Liga a 2-a am avut discuţia preliminară. Va începe pe data de 5 august şi se va termina, prima parte, pe data de 9 decembrie, perioadă în care se vor disputa 19 etape din tur, plus două etape din retur. Şi, totodată, vor fi şi etape de Cupa României”, a anunţat Auraş Braşoveanu, membru reprezentant al cluburilor din Liga 2 în Comitetul Executiv al FRF.

Următoarea şedinţă a CEx-ului are loc înaintea startului sezonului Ligii 1, cel mai probabil pe 11 sau 12 iulie. Iar până pe 1 iulie, adică în această sâmbătă, FRF va finaliza modificările la regulamentul de desfăşurare a activităţii fotbalistice.

În noul sezon al Ligii 2 ar trebui să se înscrie 20 de cluburi, însă, până în acest moment, singurul dinspre care vin informaţii că nu o va face este FC Braşov, acesta urmând a intra în faliment în acest an. Termenul limită de înscriere în noul campionat expiră pe 20 iulie.

În Liga 2 ar trebui să participe cluburile: Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureş, UTA, CS Mioveni, Chindia Târgovişte, FC Braşov, Dunărea Călăraşi, CS Afumaţi, Olimpia Satu Mare, Luceafărul Oradea, Dacia Unirea Brăila, Foresta Suceava, CS Baloteşti, Academica Clinceni, ASU Politehnica Timişoara, Ştiinţa Miroslava, Metaloglobus Bucureşti, SCM Piteşti, Ripensia Timişoara şi AFC Hermannstadt.

Dacă FC Braşov nu se va înscrie, locul acesteia va fi luat de Metalul Reşiţa, retrogradată din Liga 2.

Noul campionat al Ligii 3 ar trebui să fie format din cinci serii a câte 16 cluburi fiecare.