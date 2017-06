Foresta Suceava a încheiat târâș-grăpiș sezon competițional 206-2017 în Liga a II-a de fotbal. Gruparea suceveană nu a retrogradat matematic clasându-se în final pe locul 12. Sucevenii au avut o perioadă foarte bună cu apogeul meciului de Cupă cu Steaua, pentru ca apoi, începând cu anul în curs să intre într-o gravă criză financiară, nerezolvată încă.

Președintele Consiliului de Administrație al Forestei Suceava, Andrei Ciutac încă ma speră că poate salva clubul și se poate alinia la startul ediției viitoare de campionat.

„Avem unele discuţii în care încercăm să rezolvăm problema, însă nu am concretizat nimic până la momentul ăsta. Avem discuţii şi cu Primăria şi cu diferiţi oameni, dar nu pot să spun nimic acum, pentru că nu e momentul. Singurii bani care cu certitudine vor intra în contul clubului în această perioadă sunt cei de pe urma transferului portarului Toma Niga la FCSB. Cei 30.000 de euro (138.000 de lei) sunt însă insuficienţi pentru a plăti datoria de 300.000 de lei. Noi avem contul blocat şi nu putem accesa aceşti bani pentru a-i cheltui în alte scopuri decât să ne plătim datoriile către Finanţe. 30.000 de aici, dacă ne mai ajută cineva, dacă mai vine altcineva cu o susţinere, poate reuşim să stingem toată datoria”, a spus Andrei Ciutac.

Preşedintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac, chiar dacă nu e sigur de supravieţuirea clubului, a stabilit reunirea echipei pentru data de azi, 26 iunie.

” Vrem să chemăm jucătorii la stadion, să vedem cum continuăm. Sunt jucătorii pe care îi mai avem sub contract, plus cei care au fost în lotul Forestei şi cu care vrem să demarăm negocierile să vedem dacă sunt de acord să continue la Suceava, în cazul în care, repet, reuşim în zilele următoare să rezolvăm ceva”, a mai declarat Andrei Ciutac.

Jucătorii suceveni nu mai ştiu nici ei de când nu au mai fost plătiţi şi mulţi dintre ei au început deja să îşi caute alte echipe unde să îşi continue cariera, asta în cazul în care nu s-au decis să se retragă. Niga a fost transferat la FCSB, Hînţăscu este dorit şi el de CSA Steaua, dar oricum el e sub contract cu Viitorul, iar Rusu şi Dumitriu au ajuns la nou-promovata AFC Hermannstadt.

”Datoriile cresc pe zi ce trece la clubul nostru. Antrenorii Popovici și Gireadă și jucătorul Marius Matei au déjà câștig de cauză pentru memoriile depuse și trebuie să găsim o soluție pentru că altfel, pentru fiecare întârziere vom fi depuntați” a mai precizat președintele Consiliului de Administrație al Forestei Suceava, Andrei Ciutac.