Foresta Suceava se pregătește să-și trimită toți angajații în șomaj tehnic până la ieșirea României din starea de urgență. Anunțul a fost făcut de președintele-executiv al clubului, Andrei Ciutac, care a precizat că un prim pas va fi suspendarea temporară a contractelor celor 34 de persoane angajate în acest moment în cadrul clubului din Areni, dintre care 23 de jucători și 11 membri ai staff-ului tehnico-administrativ.

“Așteptăm să se publice normele de aplicare în vigoare ale ultimei ordonanțe de urgență. Pentru moment, le voi trimite tuturor angajaților notificări asupra suspendării contractelor pentru această perioadă a stării de urgență și așteptăm să se reglementeze procedurile pentru a putea primi acea îndemnizație de șomaj tehnic de la stat”, a declarat președintele-executiv Andrei Ciutac.

Ulterior, ministrul Tineretului și Sportului, Ionut Stroe a venit cu clarificări.

„Sportivii care își desfășoară activitatea în baza unui contract de activitate sportivă (CAS) reprezintă segmentul social cel mai vulnerabil, pentru că ei nu aveau până acum acces la sistemele de securitate socială. Am reușit prin intermediul acestei ordonanțe ca ei să beneficieze, totuși, de același tratament ca și cei care au contracte individuale de muncă. Mai mult, am reușit să clarificăm modul în care cluburile vor fi sprijinite în perioada grea prin care trecem. Legislația trebuie adaptată din mers la noua realitate. În vederea eliminării birocrației și aplicării eficiente a măsurii luate de Guvern pentru a ajuta activitatea sportivă, am gândit împreună cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale o procedură simplă, care să fie accesibilă tuturor structurilor sportive afectate. Sunt în contact permanent cu președinții de federații, dar și cu sportivii, pentru a evalua împreună ce măsuri pot fi luate. Este o situație extrem de grea pentru toată lumea și fac apel către structurile sportive să gestioneze cât mai responsabil această stare de urgență și să acceseze toate facilitățile pe care Guvernul Romaniei le pune la dispoziție pentru a-și ajuta sportivii și angajații”, a spus ministrul Stroe.

Pentru a beneficia de sprijinul menționat, structurile sportive care au contracte de activitate sportivă suspendate, vor depune pe adresa de email a AJPIS în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată olograf de reprezentantul legal, o declarație pe propria răspundere, precum și lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Aceste documente trebuie transmise până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata indemnizației prevăzute (75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut) se realizează în cel mult 10 de zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență către structurile sportive care, la rândul lor, vor face plata direct beneficiarilor contractelor de activitate sportivă.