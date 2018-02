Pe o vreme de iarnă autentică, Foresta Suceava a disputat un al doilea meci amical pe terenul LPS împotriva Ştiinţei Miroslava. Fulgii de nea I-au încurcat rău pe suceveni care au pierdut cu 0-5.

Gruparea ieşeana a deschis scorul pe terenul sintetic de la LPS în minutul 20, când Taciuc l-a învins pe Began cu un şut la colţul scurt, la care mingea a lovit bara înainte de a intra în plasă. Fără o replică consistentă din partea echipei sucevene, care, pe parcursul unei întregi reprize, a trimis o singură dată balonul pe spaţiul portii adverse, prin Kharoubi, oaspeţii şi-au dublat avantajul în minutul 35, când Corban a înscris cu un şut la colţul lung pentru 0-2 la pauză.

Florentin Petre a schimbat întreaga garnitură la pauză, iar prima ocazie de gol a fost consemnată la poarta ieşenilor, nou-intratul Nedelcu şutând în bară din colţul careului mare. Pe contre, Miroslava a marcat pentru 0-3 în minutul 52, când Ţapu a finalizat cu gol o pasa venită de la Edy Sandu.

Marocanul Zoubir, un fost jucator de futsal, ajuns recent la Foresta Suceava, şi-a încercat şansa la jumătatea reprizei secunde, dar şutul africanului a fost reţinut de pe centrul porţii. De marcat, au marcat tot oaspeţii, Edy Sandu ducând scorul la 0-4 dintr-un penalty acordat în urma unui fault comis de Mateciuc. Ultimul gol a venit în secventele de final, când Viorică a înscris cu un şut puternic din careu.

Foresta (repriza I): Began – Secrier, Stănescu, Kanote, Musi – Dănilă – Cerlincă, Gulei, Kharoubi, Renquin – Matei.

Foresta (repriza a II-a): G. Niga – Onofraş, Mateciuc, Makriev, Lupuşor – Netea, Fl. Negură – Coroamă, Zoubir, Movsisyan – Nedelcu. Martin şi Păvăluc au intrat pe finalul meciului.

“A fost un meci de antrenament, cu o conotaţie fizică foarte bună, un meci în care am avut foarte mulţi jucători pe care-I testăm şi am schimbat două echipe. Este o înfrânegre dură, dar concluziile le voi trage după ultimul amical. Cu siguranţă, săptămâna viitoare, la ora primului meci oficial din aceast an, nu aceasta va fi faţa echipei. Sigur vom găsi un prim unsprezece cu care să facem faţă părţii secunde a campionatului. Mai am nevoie însă de jucători de calitate, care să facă diferenţa, mai ales că mai toate echipe s-au întărit”, a declarat Florentin Petre, care a salutat revenirea lui Bogdan Tudoreanu în cadrul staff-ului tehnic. “Ted ştie foarte bine ce înseamnă fotbalul sucevean şi mă ajută foarte mult. Am ţinut să revină”, a precizat Florentin Petre.

Foresta va încheia scurta serie a meciurilor de pregătire în faţa Aerostarului din Bacău, formatie pe care o înfrunta azi, de la ora 12.00, tot pe terenul de la LPS.