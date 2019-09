Foresta, unica reprezentantă a județului Suceava va lupta pentru calificarea în șaisprezecimile Cupei României împotriva formației Aerostar Bacău.

Partida va avea loc stadionul „Areni” azi cu începere de la ora 16.30. Duelul se anunță unul foarte interesant, în condițiile în care, în campionat, cele două echipe sunt considerate drept principalele pretendente la promovare din Seria I a Ligii a III-a.

În turul precedent, Foresta a trecut cu 3-0 de Bucovina Rădăuți, în vreme ce băcăuanii au eliminat greu, în urma loviturilor de departajare, formația de Liga a IV-a ieșeană Unirea Mircești.

În această fază a Cupei României participă 36 de echipe: 16 din Liga a II-a, 19 din Liga a III-a şi una din Liga a IV-a, este vorba de Steaua Bucureşti. Cele 18 de meciuri se vor disputa într-o singură manşă, eliminatorie. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se vor juca încă două reprize de prelungiri, iar dacă egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare.

Pe 24-26 septembrie, când sunt programate șaisprezecimile de finală, vor intra în competiție și cele 14 echipe de Liga I.

