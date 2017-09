Foresta Suceava începe uşurel să se pună uşor pe picioare odată cu preluarea clubului de noii investitori. Deşi are un golaveraj de invidiat 2-40, formaţia suceveană se bazează pe o revenire de senzaţie.

Pe parcursul acestei săptămâni, nu mai puțin de patru jucători au devenit buni de joc pentru gruparea suceveană. Belkacem Dali Amar este un atacant algerian în vârstă de 19 ani, care are cetățenie franceză. Acesta a evoluat în ultimele două sezoane în Hexagon, pentru formația FC Martigues, şi se pregăteşte la Suceava de aproximativ două săptămâni. Moldoveanul Alexandru Belevschi evoluează pe postul de fundaş lateral stânga şi se antrenează cu Foresta de câteva zile. Are vârsta de 22 de ani şi ultimul club la care a fost legitimat este Milsami Orhei.

De asemenea, gruparea suceveană a oficializat şi transferul mijlocaşului congolez Allan Kimbaloula. În vârstă de 25 de ani, Kimbaloula şi-a început senioratul la echipa a doua a celor de la OSC Lille, ajungând apoi în Estonia, la Nomme Kalju. La începutul acestui sezon Allan a ajuns în Liga a II-a din România, adunând trei prezențe şi un gol în tricoul formației Sportul Snagov.

Ultimul nou venit este o mai veche cunoştință a sucevenilor. Este vorba de mijlocaşul Vasile Dănilă, care a petrecut ultimele două sezoane pe Areni. Acesta a venit sub formă de împrumut de la gruparea Juventus Bucureşti, acolo unde s-a transferat astă vară.

Conducerea Forestei mai aşteaptă de la FRF şi validarea transferurilor altor jucători aflați deja sub conducerea antrenorilor Nuno Pedro, Khalil Chakroun şi Bogdan Tudoreanu, este vorba de mijlocaşul armean Edgar Movsesyan, stoperul ghanez Daniel Pappoe, fundaşii moldoveni Niculae Milinceanu si Pavel Secrier şi francezii Khalid Chalabi, Wilhem Renquin şi Seven Cem. Dacă acest lucru se va produce în cursul acestei săptămâni, Foresta ar putea aborda cu o garnitură total schimbată întâlnirea de sâmbătă, de la Clinceni, contând pentru etapa a VII-a a Ligii secunde.

