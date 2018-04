Foresta Suceava nu a reușit să se descurce pe terenul unei contracandidate la retrogradare, CS Balotești, pierzând cu scorul de 1-3. Meciul din etapa a XXIX-a a Ligii a II-a de fotbal a fost marcat de incidente rasiste, suporterii formației gazdă apostrofându-l pe Konate de la gruparea suceveană. Francezul a vrut să părăsească terenul în minutul 27, dar a revenit la rugămințile coechipierilor, el fiind schimbat totuși de Florentin Petre în minutul 30. Ghinionul sucevenilor a continuat pentru că înlocuitorul lui Konate, Kharoubi s-a accidentat și a fost și el schimbat după doar 15 minute de joc de Gulei.

Prima mare ocazie a partidei dintre CS Balotești și Foresta Suceava a aparținut oaspeților, Marius Matei trimițând în bară din lovitură liberă. Gaazdele au deschis totuși scorul după o fază care nu anunța nimic, portarul Began scăpând în plasă o centrare a lui Neagu.

În repriza secundă, tot Foresta Suceava a avut prima mare șansă de a marca, șutul lui Makriev lovind transversal porții celor de la CS Balotești. Gazdele au rezolvat partida în 11 minute, mai întâi în minutul 53 Cosmin Mihai a marcat cu capul în fața unei apărări împietrite, pentru ca apoi în minutul 64 Claudiu Herea să facă 3-0 cu un șut imparabil.

La 3-0 sucevenii au dat semen de trezire, Marius Matei a redus din handicap din penalty, pentru ca apoi Cerlincă să rateze o ocazie rarisimă în minutul 90.

Acest rezultat, coroborat cu celelalte din această rundă complică serios situația formației Foresta Suceava care are nevoie ca de aer de victorie în partida din runda viitoare, acasă cu CS Afumați pentru a scăpa cel puțin de ultimul loc din clasament. Sucevenii de muncit serios în ultimele etape din campionat dacă vor să mai joace în eșalonul secund. Așteptăm totuși o reacție a conducerii FRF după incidentele rasiste de la Balotești.

Foresta Suceava mai are de disputant nouă meciuri din acest sezon competițional. Din acest nouă partide, are trei puncte asigurate în etapa a XXXII-a din meciul cu Olimpia Satu Mare. În rest, cele mai importante jocuri pentru suceveni vor avea loc pe Areni unde pe rând vor poposi CS Afumați, Pandurii Tg.Jiu, Știința Miroslava și Sportul Snagov. Deplăsările sucevenilor sunt departe și foarte complicate: la Călărași, la UTA Arad, la ASU Poli Timișoara și la … Luceafărul Oradea.

CS Baloteşti: Eşanu – C-tin. Dedu, Marciuc (cpt.), Flămânzeanu, N. Filip – Val. Andrei, Cl. Herea, Ov. Herea, C. Mihai – M. Neagu, Eug. Nica.

Rezerve: Iordan – Mirescu, Al. Gheorghe, C. Novac, Alin Pătraşcu, F. Paraschiv, Al. Ionescu.

Antrenor: Augustin Călin

Foresta Suceava: Began – O. Onofraş, Mateciuc, Konate (Kharoubi 30′, Gulei 46′), Lupuşor – Vl. Stănescu, Makriev – Secrier, Cerlincă, Opriş – M. Matei (cpt.).

Rezerve: Rob. Martin – Netea.

Antrenor: Florentin Petre

Stadion: Comunal Baloteşti (Baloteşti – Ilfov);

Arbitru: Bogdan Ionuţ Anghelinei (Galaţi); Asistenţi: Florin Mihai Cosma (Piatra Neamţ) şi Andrei Alexandru Roman (Târgu Neamţ).

Rezultate înregistrate în etapa a XXIX-a:

Dunărea Călăraşi – ASU Poli Timişoara 2-0

CS Mioveni – Ripensia Timişoara 1-2

CS Afumaţi – Ştiinţa Miroslava 1-1

Hermannstadt Sibiu – Luceafărul Oradea 4-0

UTArad – Sportul Sangov 1-4

CS Baloteşti – Foresta Suceava 3-1

Metaloglobus Bucureşti – Dacia Brăila 0-1

Olimpia Satu Mare – Pandurii Tg.Jiu 0-3

Academica Clinceni – ASA Tg.Mureş 3-0

Din această rundă a mai rămas de jucat meciul dintre Chindia Târgovişte și FC Argeş.

Clasament

1. Dunărea Călăraşi 29 22 5 2 59-19 71

2. FC Hermannstadt Sibiu 29 20 8 1 49-11 68

3. Chindia Târgovişte 28 17 7 4 57-18 58

4. Academica Clinceni 29 14 8 7 49-37 50

5. FC Argeş Piteşti 28 14 7 7 41-25 49

6. CS Afumaţi 29 14 7 8 38-24 49

7. Politehnica Timişoara 29 13 5 11 41-34 44

8. Sportul Snagov 29 11 7 11 32-27 40

9. CS Mioveni 29 10 8 11 41-37 38

10. Ripensia Timişoara 29 9 9 11 57-44 36

11. UTA Arad 29 8 10 11 38-40 34

12. Luceafărul Oradea 29 9 7 13 43-49 34

13. CS Baloteşti 29 9 7 13 39-54 34

14. Metaloglobus Bucureşti 29 9 6 14 28-39 33

15. ASA Tg.Mureş 29 9 4 16 38-61 31

16. Dacia Brăila 29 7 7 15 53-56 28

17. Pandurii Tg.Jiu 28 6 10 13 36-48 28

18. Ştiinţa Miroslava 29 7 7 15 32-56 28

19. Foresta Suceava 29 8 3 18 25-73 27

20. Olimpia Satu Mare 29 6 2 21 19-63 -22