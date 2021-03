Vreme frumoasă, soare, teren foarte bun pregătit cu trudă de îngrijitorii stadionului ”Areni”, ”nori negre” la finalul meciului Foresta Suceava – Ceahlăul Piatra Neamț. În mod clar, formația suceveană nu se pricepe deloc la starturi lansate, pornește de fiecare dată cu handicap și apoi se chinuie să-și recupereze moralul.

Așadar, Foresta Suceava a pierdut primul meci oficial din acest an, la fel ca și în debutul acestui sezon competițional și la fel ca și iarna trecută. Cu un moral superoptimist, ca și înaintea jocului cu nemțenii, acum un an gruparea suceveană pierdea primul meci din 2020 la Sporting Liești, cu 0-4. După o grămadă de jocuri amicale și pregătire optimă, atunci sub comanda lui Grigoraș, sucevenii au cedat clar în fața unei echipe care nu a mai bătut pe nimeni. Acela a fost și meciul care a dărâmay complet visul promovării pentru Foresta Suceava.

Se pare că sucevenii n-au învățat nimic nici măcar din turul campionatului când în meciul de debut a pierdut acasă cu Știința Miroslava. Spre lauda lor, ei au dat dovadă de caracter și au recuperat destul de bine dezavantajul cu care au plecat la drum (minus meciul de la Pașcani).

Și de această dată ei vor avea ocazia să o facă, deși va fi complicat pentru că sucevenii vor juca la rând cu rădăuțenii și fălticenenii și se știe ce orgolii sunt între grupările din acest județ. Oricum și Știința Miroslava și Ceahlăul Piatra Neamț vor avea partide extrem de grele în următoarele runde.

Ce se poate spune despre partida Foresta Suceava – Ceahlăul Piatra Neamț? Gazdele au început jocul extrem de relaxate pasând lejer între fundașii centrali la infinit pentru că mijlocașii erau marcați strâns. Oaspeții au alergat după fiecare balon și s-au mobilizat exemplar. Lor le-au aparținut și cele mai mari ocazii, la una din ele portarul sucevenilor Zvoronciuc respingând frumos, la cea de-a doua el revenind după o bâlbă neașteptată. Foresta Suceava a avut câteva faze bune, dar au greșit ultima pasă sau finalizarea.

La pauză, deși era 0-0, nimeni nu-și făcea mari probleme că Foresta Suceava se va impune grație experienței suplimentare a jucătorilor. Cum terenul a devenit destul de moale pe durata jocului, execuțiile de finețe au fost din ce în ce mai dificile, mingea avansând corect doar dacă era transmisă curat și cu forță.

La finalul unei execuții care a reușit de multe ori, nu și de data cu pricina, fundașul central Celeadnic greșește, atacntul nemțenilor pătrunde în careu și este faultat. Penalty pentru Ceahlăul! După noile regelementări, portarul trebuie să stea pe linia porții, nu are voie să se deplaseze în față. Atacantul nemțean care fusese faultat este ghicit de portarul Zvoronciuc apără. Tușierul ridică fanionul și intervine. După un mică busculadă, lovitura de la 11 metri se repetă, execută căptanul formației Ceahlăul care alunecă și trage peste poartă.

Bucurie în tabăra gazdelor căreia îi trecuse glonțul pe la ureche. Zouaoui trage splendid după o fază splendidă, dar portarul oaspeților respinge. Cerlincă și Filip au și ei ocazii bune, dar ratează. La o fază tratată cu ușurință pe faza defensivă de suceveni, mingea ajunge la Denis Botezatu la circa 27 de metri lateral dreapta. Mijlocașul nemțean se opintește și trimite un șut de senzație în diagonală. Poratul gazdelor reacșionează cu întârzire și balonul poposește în plasă. Foresta Suceava – Ceahlăul Piatra Neamț 0-1!

Acesta a fost și scorul final pentru că gazdele nu au mai reușit nimic până la final. Așa cum se spune, se poate întâmpla oricui să piardă, dar tot jucătorii, care au tratat meciul superficial, trebuie să se ”scoată”. Ei bine, jucătorii de la Foresta Suceava au ocazia să revină etapele viitoare când vor întâlni Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni.

Foresta Suceava: Zvoronciuc – Sumanariu, Celeadnic, Novacek, Drugă, Filip, Terzic, Cimbru, Zoaoui, Cerlincă, Al.Marin. Au mai jucat: Vultur, Fărcășan, Robert Martin, Stănescu și Knezevic.