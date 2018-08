Foresta Suceava a scăpat de datoriile către Fisc, nu și de cele către foștii antrenori și jucători. Plecați de pe Areni la sfârșitul sezonului trecut, antrenorul Florentin Petre, atacantul Marius Matei și mijlocașul Andrei Cerlincă au reclamat clubul sucevean pentru neachitarea unor drepturi salariale, iar Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor le-a dat dreptate în cadrul ședintelor din 9 și 16 august.

Cea mai mare sumă o are de primit antrenorul Florentin Petre, căruia clubul Foresta Suceava este obligat să-i plăteasca 33.815 lei. Ajuns la Oțelul Galați, atacantul Marius Matei are de primit de pe Areni suma de 19.000 de lei, în vreme ce mijlocașul Andrei Cerlincă, plecat între timp la Bucovina Rădăuți, are de încasat 12.000 de lei de la fosta sa echipă. În cazul în care nu-și va achita datoriile în decurs de o lună de la anunțarea deciziei, Foresta va fi depunctată.