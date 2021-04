Au mai rămas trei etape din sezonul regulat al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Foresta Suceava poate rezolva în proproție covârșitoare ecuația paticipării la barajul de promovare în eșalonul secund dacă va câștiga la Juniorul Vaslui.

În acest an gruparea suceveană încă nu a câștigat în deplasare și are ocazia ca prima victorie pe teren străin să fie și una decisivă. După jocul de la Vaslui, Foresta Suceava mai are de jucat acasă cu CSM Pașcani și în deplasare la Dante Botoșani.

Tot în această a XVI-a etapă se va juca ultimul derby al județului Suceava care va opune formațiile Șomuz Fălticeni și Bucovina Rădăuți.

Etapa a XVI-a a seriei I programează meciurile:

Șomuz Fălticeni – Bucovina Rădăuți

Juniorul Vaslui – Foresta Suceava

Dante Botoșani – CSM Pașcani

Bradu Borca – Știința Miroslava

Hușana Huși – Ceahlăul Piatra Neamț

Clasament

1. Foresta Suceava 15 9 3 3 26-8 30

2. Bucovina Rădăuți 15 9 3 3 30-14 30

3. Ceahlăul Piatra Neamț 15 9 1 5 23-13 28

4. Știința Miroslava 15 8 2 5 33-18 26

5. Hușana Huși 15 8 1 6 20-16 25

6. Șomuz Fălticeni 15 7 3 5 21-17 24

7. Sporting Vaslui 15 6 2 7 18-20 20

8. Dante Botoșani 15 5 2 8 19-27 17

9. Bradul Borca 15 1 3 11 11-31 9

10. CSM Pașcani 15 1 2 12 12-42 5