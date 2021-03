La sfârșitul acestei săptămâni se dă startul în eșalonul trei al fotbalului românesc. În prima etapă din acest an, în seria I, Foresta Suceava va primi pe Areni, sâmbătă de la ora 15.00, vizita grupării Ceahlăul Piatra Neamț. În aceeași rundă, Șomuz Fălticeni vaevolua pe terenul echipei Sporting Vaslui, în timp ce Bucovina Rădăuți va juca la CSM Pașcani.

După o pauză extrem de lungă, de aproape patru luni de zile, se reia sezonul oficial în Liga a III-a. Cu o echipă mult schimbată față de turul de campionat, Foresta Suceava dorește să înceapă cu dreptul anul 2021.

”Am făcut o pregătire bună și așteptăm cu interes primul meci din acest an. Jucătorii sunt sănătoși și pregătiți pentru această dispută. Am făcut testele PCR și sperăm să fie totul bine.

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în această perioadă dificilă cauzată de pandemia cu coronavirus. Mulțumim Primăriei și Consiliului Local și tuturor partenerilor noștri.

Suntem obișnuiți cu întârzierea bugetului și așteptăm să facem dosarul de finanțare. Trebuie să menționez faptul că o rundă de teste anti-COVID-19 ne costă 8.000 de lei, iar din luna iulie și până la finele anului trecut, testarea ne-a costat 55.000 de lei” a afirmat președintele clubului Foresta Suceava, Andrei Ciutac.

Antrenorul Forestei Suceava, Ivan Gvozdenovic, este mulțumit de lotul pe care-l are la dispoziție și mizează pe toate cele trei puncte în primul meci din acest an.

”Am urmărit echipa din Piatra Neamț și am văzut că este tânără, bine pregătită fizic și joacă pe contraatac. Noi avem însă jocul nostru și capacitatea de a câștiga duelul cu oaspeții noștri. Am urmărit jucătorii noi veniți în cele șapte meciuri amicale din această iarnă și cred că ei s-au integrat bine și vor face față cerințelor.

Ne interesează jocul nostru și vom lua fiecare meci treptat și ne vom lupta pentru fiecare punct pus în joc. Este important să începem cu o victorie și jucătorii sunt conștienți de miza partidei cu Ceahlăul Piatra Neamț” a spus antrenorul Gvozdenovic.

Și doi dintre jucătorii de bază ai Forestei Suceava, Dudu Drugă și Andrei Cerlincă sunt optimiști înaintea meciului cu Ceahlăul Piatra Neamț. Cei doi consideră că plusul de experiență își va spune cuvântul în partida de sâmbătă și echipa lor va încheia partida învingătoare. În turul campionatului, Foresta Suceava s-a impus pe terenul celor de la Ceahlăul Piatra Neamț cu 1-0 prin golul marcat de Andrei Cerlincă.

Programul primei etape:

Foresta Suceava – Ceahlăul Piatra Neamț

Sporting Vaslui – Șomuz Fălticeni

CSM Pașcani – Bucovina Rădăuți

Bradul Borca – Huașana Huși

Știința Miroslava – Dante Botoșani

Clasament

1. Știința Miroslava 10 7 1 2 26-7 22

2. Foresta Suceava 10 7 1 2 22-6 22

3. Bucovina Rădăuți 10 7 1 2 22-10 22

4. Hușana Huși 10 6 0 4 15-11 18

5. Șomuz Fălticeni 10 5 2 3 16-12 17

6. Ceahlăul Piatra Neamț 10 5 1 4 16-11 16

7. Sporting Vaslui 10 4 0 6 11-17 12

8. Dante Botoșani 10 3 0 7 10-20 9

9. Bradul Borca 10 1 2 7 8-24 5

10. CSM Pașcani 10 0 2 8 8-29 2