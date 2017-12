Foresta Suceava a început sezonul competițional cu mare greutate din cauza unei datorii de 300.000 de lei către Fisc. Achitarea acestei sume a reprezentat o adevărată telenovelă în care au fost implicați conducătorii clubului și ai municipiului. Până la urmă, au apărut niște investitori străini care au reușit să urnească ”carul” greu al grupării sucevene. Oricum, până s-a izbutit alcătuirea unui lot competitiv și pentru a nu fi exclusă din competiție, Foresta Suceava s-a prezentat în primele cinci runde cu echipa de juniori sub 17 ani a clubului. În principiu totul a fost bine, pentru că echipa Sucevei a continuat să existe, dar în fapt bilanțul primelor cinci runde a fost negativ, cinci înfrângeri și golavaraj 1-39!

Încetișor, Foresta Suceava a început să adune puncte sub comanda antrenorului portughez Nuno Pedro. Totuși, cosmopolita grupare suceveană alcătuită din jucători veniți din patru zări a fost greu de condus și în șapte etape s-au adunat doar șase puncte.

Inspirata aducere pe banca tehnică a fostului internațional Florentin Petre a reprezentat revirimentul Forestei Suceava. În ultimele opt runde ale anului, echipa suceveană a realizat 13 puncte și are șanse reale de a se menține în eșalonul secund al fotbalului românesc.

După eșecul cu Ripensia Timișoara, la capătul unei partide desfășurate în condiții improprii, Foresta Suceava a primit o veste care a ajutat-o moral.

Deși nimeni nu dorește nimeni răul nimănui, echipa suceveană a fost ajutată de o modificare a clasamentului Ligii a II-a după ce Comisia de Etică și Disciplină a Federației Române de Fotbal a aplicat o depunctare de opt puncte grupării Olimpia Satu Mare, la care s-a mai adăugat una de patru puncte venită la finele săptămânii trecute. Sancțiunea a venit în contul unor datorii mai vechi pe care clubul sătmărean le are de achitat către foștii jucători Danielo Anca-Trip, Adrian Voicu, Adrian Ciuc și Bogdan Florin Faur. În urma deciziei FRF, Olimpia a ajuns la 12 puncte de penalizare în decurs de doar trei săptămâni, văzându-se aruncată pe ultima poziție în eșalonul secund, cu doar 11 puncte în cont. Pentru a evita depunctarea în continuare, gruparea sătmăreană trebuie să facă dovada stingerii litigiilor cu foștii jucători până pe data de 17 ianuarie 2018. Așadar, din cauza acestor datorii Olimpia Satu Mare pare tot mai aproape de excluderea din campionat, însă mai sunt și alte formații cu probleme din Liga a II-a, aflate în pericol să nu încheie sezonul în curs. Pandurii Târgu Jiu și ASA Târgu Mureș, proaspăt retrogradate din Liga I, se află în insolvență, iar falimentul le bate la ușă, în vreme ce Dacia Unirea Brăila ar putea avea de suferit după ce din sânul clubului au început să apară mai multe acuze referitoare la implicarea unor jucători în mafia pariurilor. La Foresta lucrurile sunt oarecum sub control, în condițiile în care oficialii clubului așteaptă ca până la sfârșitul anului să le intre în cont o nouă tranșă de bani de la Consiliul Local.