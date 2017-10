Pe o vreme splendidă de toamnă târzie, Foresta Suceava a primit pe stadionul ”Areni” vizita celei mai în formă echipe din Liga a II-a de fotbal, Dunărea Călărași. Meciul a contat pentru etapa a XII-a a eșalonului secund.

Deși a abordat întâlnirea cu mare încredere, gruparea gazdă a plecat aproape de la vestiare cu un dezavantaj. În chiar minutul 7 al partidei cu echipa călărășeană extrema Missi Mezu l-a ”încîlcit” pe fundașul sucevenilor Secrier, a centrat perfect și Valentin Alexandru a marcat lejer.

La 0-1, Foresta Suceava a început să constriască și să se organizeze, însă mijlocașii echipei pregătite de Nuno Pedro nu au avut deloc inspirație. Au fost totuși câteva oportunități de a marca pentru ”galben-verzi”, dar experimentatul portar al oaspeților C.Lungu a parat șuturile lui Diallo și Marius Matei. În ofensiva sucevenilor s-a simțit din plin lipsa lui Cerlincă.

După pauză, deși era în dezavantaj și a făcut și două schimbări, Foresta Suceava a folosit același ritm destul de lent. Mingile degajate de portar sau de fundașii centrali au fost foarte greu de jucat cu spatele la poartă de atacanți, în aceste condiții ocaziile de gol fiind destul de rare. Totuși, gazdele au beneficiat de câteva ocazii mari de a înscrie, cea mai important fiind cea a lui Chalabi, șutul său plasat fiind respins printr-o paradă de excepție a portarului C.Lungu.

Pe fondul dominării sucevene, Dunărea Călărași a răspuns cu câteva contraatacuri periculoase. A fost 0-2 în urma unui corner, Bogdan Manole marcând lejer cu capul profitând de indecizia tânărului portar Began. Pe final scorul putea lua proporții în favoarea oaspeților, atacanții de la Dunărea Călărași driblându-l în două rânduri pe goal-keeper-ul sucevenilor, doar imprecizia acestora făcând ca scorul final să fie doar 0-2.

Înfrângere așadar pentru Foresta Suceava și deocamdată este clar faptul că gruparea bucovineană trebuie să se concentreze pe partidele cu echipele din partea de jos a clasamentului dacă vrea să mai joace în Liga a II-a. Deși nu se poate spune că a jucat rău, gruparea suceveană a demonstrat din nou că încă nu a pus la punct relațiile de joc. Și încă un lucru de menționat, jucătorii suceveni sub 21 de ani folosiți la meciul cu Dunărea Călărași au fost mult mai modești în joc decât cei de aceeași vârstă de la oaspeți.

În etapa a XIII-a, Foresta Suceava va juca pe terenul formației Olimpia Satu Mare.

Foresta Suceava: Began – Sumanariu, Masella, Diallo (cpt.), Secrier – Vl. Stănescu, Acolatse, Chalabi, O. Onofraş – Kimbaloula, M. Matei.

Rezerve: Bîlbă – R. Bosânceanu, Coroamă, Prisăcaru, Renquin, Dali Amar, Fl. Cordoş.

Antrenor: Marius Lup

Dunărea C: C. Lungu (cpt.) – Ţenea, Bg. Manole, Bg. Şandru, Bg. Vasile – Missi Mezi, Drăghiceanu – Sil. Pană, Cr. Puşcaş, Kanda – Val. Alexandru.

Rezerve: Gab. Popa – Val. Munteanu, Danciu, Preoteasa, C. Cristea, Gassama, Andre Mesquita.

Antrenor: Dan Alexa

Stadion: Areni (Suceava);

Arbitru: Sergiu Popa (Aiud); Asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău) şi Doru Claudiu Lucaciu (Cluj-Napoca).

Rezultate consemnate în etapa a XII-a a Ligii a II-a:

Sportul Snagov – Pandurii Tg.Jiu 0-0

Ştiinţa Miroslava – Olimpia Satu Mare 2-1

Foresta Suceava – Dunărea Călăraşi 0-2

Luceafărul Oradea – CS Afumaţi 1-2

Ripensia Timişoara – CS Baloteşti 1-2

Dacia Brăila – CS Mioveni 2-2

FC Argeş – Academica Clinceni 1-1

Chindia Târgovişte – Metaloglobus Bucureşti 3-0

Din etapa a XII-a au mai rămas de jucat meciurile: ASU Poli Timişoara – UTA Arad și ASA Tg.Mureş – Hermannstadt Sibiu.