A expirat termenul limită de înscriere în viitorul sezon al Ligii a II-a. Între cele 19 echipe care au trimis cerere de participare în competiţie se află şi gruparea locală Foresta, însă este greu de crezut că sucevenii vor putea să ia startul în viitoarea ediţie de campionat.

Foresta are în acest moment datorii de 200.000 de euro, jumătate din această sumă fiind datorată fiscului. Din cauza acestei probleme, „galben-verzii” nu au putut să acceseze finanţarea din partea Consiliului Local pe anul în curs, astfel că activitatea de la club este paralizată de câteva luni bune. De altfel, gruparea suceveană nici nu a reluat pregătirile pentru ediţia viitoare de campionat care va începe peste aproximativ două săptămâni, iar jucătorii, sătui să aştepte la infinit o rezolvare a situaţiei, s-au împrăştiat în cele patru zări.

Primii care şi-au găsit un nou loc de muncă sunt atacantul Bogdan Rusu şi mijlocaşul Lucian Dumitriu, care au semnat cu nou promovata în Liga secundă Hermannstadt Sibiu. Un pas major în carieră a fost făcut de portarul Toma Niga, care a semnat un contract pe 5 sezoane cu FCSB. Alessandro Masella s-a întors acasă, în Italia, după experienţa nereuşită din România, în vreme ce colegul său din apărare, Alin Mutu, s-a mutat în celălalt capăt al ţării, la Luceafărul Oradea, unde va fi din nou coechipier cu atacantul Marius Matei. Cornel Căinari îşi va continua cariera în judeţul vecin, la nou promovata în Liga a II-a Știinţa Miroslava, în vreme ce Ionuţ Mihălăchioaie şi Cătălin Vraciu i s-au alăturat lui Cristi Popovici la Aerostar Bacău. În ce-i priveşte pe Vlad Stănescu, Andrei Cerlincă, Vasile Dănilă şi Alin Florescu, aceştia vor evolua în sezonul viitor la nou promovata în Liga a III-a Bucovina Rădăuţi.

De altfel, inclusiv Federalii sunt convinşi că Foresta se va retrage din noul sezon dacă în cele cinci zile rămase până pe 25 iulie, când este programată tragerea la sorţi, nu găseşte o sursă de continuare a activităţii. „Vom reuşi să îi convingem pe cei care nu au forţa financiară necesară să nu încurce competiţia, aşa cum i-am convins anul trecut pe Bacău şi Farul Constanţa. Singura care acum are o problemă este Foresta Suceava, atât. E cea mai vulnerabilă”, a declarat Auraş Braşoveanu, reprezentantul formaţiilor de Liga a II-a în Comitetul Executiv al FRF.

Astfel, cele 19 cluburi care au drept oficial să participe în noul sezon al Ligii 2 şi care au depus cerere înscriere sunt: Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureş, UTA, CS Mioveni, Chindia Târgovişte, Dunărea Călăraşi, CS Afumaţi, Olimpia Satu Mare, Luceafărul Oradea, Dacia Unirea Brăila, Foresta Suceava, CS Baloteşti, Academica Clinceni, ASU Politehnica Timişoara, Ştiinţa Miroslava, Metaloglobus Bucureşti, SCM Piteşti, Ripensia Timişoara şi AFC Hermannstadt Sibiu.

De asemenea, Metalul Reşiţa a trimis cerere de înscriere pentru a suplini locul lăsat liber de FC Braşov. Ar fi al doilea an consecutiv în care bănăţenii ar fi acceptaţi în eşalonul secund din postura de echipă retrogradată.