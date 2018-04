Foresta Suceava s-a afundat serios și probabil definitiv în ”mâlul” din subsolul clasamentului Ligii a II-a de fotbal după eșecul din etapa a XXX-a, acasă cu CS Afumați. Deși au jucat un meci cu caracter decisiv pentru moralul atacării salvării de la retrogradare, jucătorii suceveni au evoluat fără imaginație și forță. Ca de obicei, punctul slab al formației sucevene a fost linia de mijloc care a fost ”subțire” și la propriu și la figurat. De menționat încă un lucru care a mai făcut diferența și cu alte ocazii, tinerii sub 21 de ani care joacă la Foresta Suceava sunt mult sub colegii lor care evoluează la alte echipe de Ligă a II-a.

Prima repriză a arătat un lucru clar, acela că formația gazdă vrea, dar nu poate, iar gruparea oaspete are inspirație și joacă simplu. Edificator pentru primele 45 de minute a fost faptul că sucevenii nu au tras niciun șut pe spațiul porții celor de la Afumați. Au fost totuși două ocazii mari de gol, ambele ratate de Robert Martin, sportiv cu calități bune, însă lent și neinspirat. Foresta a avut și trei ”încercări” de șut, toate ale lui Cerlincă, toate trimise însă aiurea din cauza precipitării. Cei de la CS Afumați au jucat economic și au și marcat în minutul 25 prin Alin Zaharia, acesta profitând de o minge respinsă aiurea de masivul Makriev. Și portarul Began a avut partea lui de vină la gol, dar s-a revanșat cu vârf și îndesat până la finalul partidei.



După pauză, Foresta Suceava ar fi putut reveni în joc, dar tânărul Sumanariu nu a avut nici noroc și nici calitate. Oricum, după ratare el și-a aranjat freza!

Deși s-au zbătăt mult, sucevenii nu au mai avut decât un șut bunișor a lui Stănescu, însă pe contraatac cei de la CS Afumați au avut cel puțin trei ocazii rarisime, doar imprecizia atacanților lor și portarul Began fiind ”vinovați” de menținerea scorului final, Foresta Suceava – CS Afumați 0-1.

Fiind sucevean get-beget, de fiecare dată când am ocazia încerc să le aduc aminte iubitorilor fotbalului sucevean de zilele în care pe Areni eram mândri de echipa noastră. Acum cred că am prins zilele când Suceava are cea mai modestă garnitură din istorie. Îmi vine să râd pentru că știind că dispută un meci decisiv care trebuia neapărat câștigat, am îndrăznit să mizez pe Foresta Suceava. Mi-am dat seama destul de repede că am aruncat câțiva bănuți la closet și am tras și apa peste ei.

Foresta Suceava va juca în etapa a XXXI-a la Dunărea Călărași, miercuri de la ora 17.00, într-o partidă tramsmisă de Telekom Sport 1.

Foresta Suceava: Began – Secrier, Mateciuc, Opriş, Lupuşor (O. Onofraş 66′) – Makriev, Vl. Stănescu, Sumanariu, Cerlincă – M. Matei (cpt.), Rob. Martin (Gulei 46′).

Rezerve neutilizate: Ursache – Netea, Dănilă, Muşea.

Antrenor: Florentin Petre

CS Afumaţi: Marinescu – Onea, Robicek, Buzea, Ciochină – Vas. Olariu, Alin Zaharia (Buduroi 70′) – Vl. Tudorache, Rz. Avram (D. Burlacu 73), Şt. Vasile (Mir. Manole 90+1′) – Mug. Dedu (cpt.).

Rezerve neutilizate: Al. Mişa, Obretin – Novacek, Al. Mitu

Antrenor: Vasile Neagu

Stadion: Areni (Suceava);

Arbitru: Marius Nechita Chioran; Asistenţi: Doru Claudiu Lucaciu şi Petrică Ionuţ Cîmpeanu (toţi din Cluj-Napoca).

Etapa a XXX-a programează meciurile:

Dacia Brăila – Academica Clinceni 5-2

Ripensia Timişoara – Hermannstadt Sibiu 0-1

Luceafărul Oradea – CS Baloteşti 4-1

Foresta Suceava – CS Afumaţi 0-1

Ştiinţa Miroslava – Dunărea Călăraşi 0-1

Pandurii Tg.Jiu – UTA Arad 1-1

FC Argeş – Metaloglobus Bucureşti 3-0

ASA Tg.Mureş – CS Mioveni 0-3

ASU Poli Timişoara – Olimpia Satu Mare 3-0

Din această rundă a mai rămas de jucat meciul Sportul Snagov – CS Târgovişte.