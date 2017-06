Meciul cu Olimpia Satu Mare a fost ultimul pentru Foresta Suceava în actuala ediție de campionat. „Galben-verzii” nu s-au prezentat la partida din ultima etapă de pe terenul formației Dunărea Călărași.

Așa cum era de așteptat, Foresta a intrat în vacanță cu o etapă înainte de finalul Ligii a II-a. Pentru că nu a găsit resursele necesare pentru organizarea deplasării la Călărași, conducerea clubului din Areni a decis să declare forfait înaintea partidei cu Dunărea. Fiind la prima neprezentare din acest sezon, “galben-verzii” urmează să scape doar cu o amendă de 1.000 de lei.

„Din păcate, am încheiat acest campionat nu într-un mod tocmai plăcut, nereușind să facem deplasarea la Călărași pentru ultima etapă a campionatului. Am făcut eforturi extrem de mari în ultima perioadă pentru a putea termina acest campionat, însă pentru acest meci nu am reușit să ne organizăm pentru a ne deplasa până la Călărași. Am fost părăsiți de toată lumea și am ajuns unde am ajuns. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în toată această perioadă și sper că în ceasul al 12-lea se va găsi o soluție pentru ca Foresta Suceava să poată continua activitatea la nivelul ligii secunde și din sezonul viitor!”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al Forestei, Andrei Ciutac.

Foresta Suceava a încheiat ediția 2016/2017 a Ligii a II-a pe locul 12 al clasamentului, poziţie neretrogradabilă.

Clasament final

1. Juventus Bucureşti 34 27 3 4 77-18 84

2. Sepsi Sf. Gheorghe 34 21 8 5 62-29 71

3. UTA 34 20 6 8 64-32 66

4. CS Mioveni 34 17 8 9 51-30 59

5. Chindia Târgovişte 34 18 4 12 57-37 58

6. FC Braşov 34 15 11 8 49-35 56

7. Dunărea Călăraşi 34 16 8 10 52-40 56

8. CS Afumaţi 34 17 5 12 56-36 56

9. Olimpia Satu Mare 34 16 6 12 53-34 54

10. Luceafărul Oradea 34 14 5 15 48-38 47

11. Dacia Brăila 34 14 4 16 37-56 46

12. Foresta Suceava 34 12 5 17 49-69 41

13. CS Baloteşti 34 11 7 16 44-56 40

14. Academica Clinceni 34 11 6 17 47-69 39

15. ASU Poli Timişoara 34 10 8 16 48-59 38

16. Metalul Reşiţa 34 6 3 25 35-77 21

17. CSM Râmnicu Vâlcea 33 4 6 23 16-67 18

18. Unirea Tărlungeni 33 2 5 26 15-78 11

19. ACS Berceni

20. Şoimii Pâncota

Echipele Şoimii Pâncota, ACS Berceni, Unirea Târlungeni, CSM Râmnicu Vâlcea şi Metalul Reşiţa au retrogradat.